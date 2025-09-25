Sara Jaramillo Klinkert y Gilmer Mesa son dos de los invitados al Festival Rioleo 2025 en Rionegro

El 26 y 27 septiembre será la sexta Fiesta del Libro y la Cultura del municipio del Oriente antioqueño. El Festival Rioleo se realizará en diferentes escenarios de Rionegro, que este fin de semana estará de fiesta con una programación de más de 40 actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos.
“Con este evento buscamos consolidar a Rionegro como referente regional en el fomento de la cultura y reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo humano integral a través del acceso a la literatura, la creación artística y la reflexión colectiva” aseguró Jorge Rivas, alcalde del municipio.
Charlas, talleres, presentaciones de libros y conciertos serán algunos de los espacios que los asistentes a Rioleo podrán disfrutar. Sara Jaramillo Klinkert, Gilmer Mesa, Dany Hoyos, Juan Mosquera y Juan Diego Mejía son algunos de los escritores invitados a la sexta edición del Festival.