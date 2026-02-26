Un hospital de Medellín está entre los 250 mejores del mundo, según revista estadounidense

La calificación la dio la revista Newsweek, en un estudio que realizó de la mano con la consultora alemana Statista, en la que, luego de analizar más de 2.500 centros asistenciales en 32 países de todo el mundo, vieron características en el Pablo Tobón que para calificarla en el puesto 236 en este listado.

Ni en la crisis se puede bajar los brazos, dicen en las calles. Y con esa mentalidad, el Hospital Pablo Tobón Uribe logró trabajar hasta ubicarse entre los 250 mejores hospitales del mundo, siendo el único de Medellín en obtener este reconocimiento y uno de los cuatro en todo el territorio nacional.

El doctor Antonio José Lopera, director de este hospital, expresó que “la gestión de la calidad es el eje central de la atención del hospital, respaldada por acreditaciones nacionales e internacionales que impulsan la mejora continua”.

Resaltó que nada de esto sería posible sin el trabajo de todo su equipo humano, comenzando por el personal médico calificado y el cual “está comprometido con un trato compasivo, el uso de estándares y protocolos con medición de desenlaces clínicos para garantizar atención integral y una firme apuesta por la educación continua, el bienestar y la salud mental de los colaboradores”.

Los puntos evaluados por la consultora y el medio de comunicación en la octava edición de estos reconocimientos fueron los protocolos clínicos alineados con estándares internacionales, la cultura organizacional centrada en la seguridad del paciente, la inversión sostenida en tecnología médica y transformación digital, la formación de talento humano altamente especializado y la participación en investigación clínica y producción científica.

Para otorgar los puntajes y establecer la posición de cada institución se valoraron cuatro fuentes principales: recomendaciones de expertos médicos, métricas objetivas de calidad hospitalaria, experiencia reportada por los pacientes y la evaluación de la implementación de Patient-Reported Outcome Measures (PROMs), instrumentos estandarizados que miden la percepción del paciente sobre su calidad de vida y bienestar funcional.

“Nuestra lista destaca los hospitales líderes a nivel mundial y ofrece clasificaciones por país, para que los lectores puedan encontrar información adaptada a sus necesidades y ubicación”, explicaron desde esta revista.

La mejor clínica, según este estudio, es la Clínica Mayo, de Rochester, (Estados Unidos), seguida por el Hospital General de Toronto (Canadá) y la Cleveland Clinic, en Cleveland (Estados Unidos). El primer centro asistencial de América Latina en este ranquin es el Hospital Einstein Israelita, en San Pablo, Brasil.

En cuanto a Colombia, además del Pablo Tobón Uribe, otras cuatro instituciones fueron incluidas: Fundación Valle de Lili, Cali (puesto 126); Fundación Santa Fe, Bogotá (212), y Fundación Cardioinfantil-La Cardio, Bogotá (243).