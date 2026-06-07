De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol

El fútbol es un lenguaje universal para describir lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. El Nobel Albert Camus así lo creía. “Lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”, escribió en 1953 en la revista Le Racing universitaire, publicación del Racing Universitario de Argel, equipo donde jugó de arquero en su juventud. Lea también: Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá No lo dijo en broma. Más bien, era la reflexión de quien aprendió algo irreversible sobre el orden de la vida. Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en 1986, llegó décadas después a una conclusión que parece completar ese pensamiento: “El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes”. Los dos tienen razón. El fútbol es un juego, una industria, un negocio descomunal, un territorio fértil para la demagogia y el nacionalismo barato. Y también es un lugar donde ocurre algo que no se ve en ningún otro lado: millones de personas, sin conocerse, sienten exactamente lo mismo al tiempo. Y eso no es poca cosa. Es, quizás, una de las últimas formas de comunidad genuina que le quedan a la humanidad. La literatura lo sabe desde hace tiempo. Por eso, en la semana en que arranca el Mundial 2026, compartimos un listado de 10 libros que todo hincha del deporte rey debería tener en su biblioteca.

El partido, Andrés Burgo

El 22 de junio de 1986, Argentina enfrentó en el Estadio Azteca a Inglaterra por los cuartos de final de uno de los mundiales más recordados de todos los tiempos. Burgo reconstruye cada minuto de ese día, desde el despertar de unos jugadores en los que nadie confiaba hasta la noche en que custodiaban a Maradona como si fuese un dios recién ungido. Con el viento oscuro de la guerra de Malvinas como telón de fondo, el libro desmonta el mito pieza por pieza y nos explica quién inventó “la mano de Dios”, por qué los canales argentinos no enviaron relatores a México, cómo el técnico Carlos Salvador Bilardo mandó a buscar camisetas azules en mercados locales el mismo día del partido y cada detalle real de un partido que se convirtió en leyenda.

Fiebre en las gradas, Nick Hornby

Hornby entrelaza su propia biografía con la historia del Arsenal, el equipo londinense al que ha seguido desde niño. El resultado es un retrato preciso de lo que significa crecer siendo hincha, lo que todos los fans de un equipo de fútbol hemos sufrido y hemos gozado: llorar de niño, hacerse adulto y cambiar casi todo, menos esa devoción irracional cada fin de semana. El punto culminante es la temporada 1988-89, cuando el Arsenal disputa el título de la Liga Inglesa en el último minuto en Anfield. Una novela que el aficionado al fútbol reconoce desde la primera página porque se ve reflejado en ella sin posibilidad de escape, en cada anécdota absurda, en cada tarde perdida frente a un equipo que decepciona y al que se vuelve igual. La historia fue llevada al cine británico en 1997 y posteriormente adaptada en Hollywood bajo el título Amor en juego (2005), con Drew Barrymore y Jimmy Fallon.

La historia del fútbol en 500 partidos, Luciano Wernicke

Luciano Wernicke es periodista, escritor y profesor de historia del deporte en la Universidad de River Plate, en Buenos Aires. En su libro más ambicioso, recorre 160 años de fútbol a través de 500 partidos decisivos, curiosos o legendarios, desde el encuentro entre equipos de Londres y Sheffield que estableció que los equipos jugaran con 11 futbolistas durante 90 minutos, hasta los partidos que cambiaron para siempre la forma de entender el juego. “El fútbol es un hecho cultural, social, político y hasta económico, y un poquito deportivo”, dice a EL COLOMBIANO. Wernicke equipara la emoción que siente ante el fútbol con la que le produce una pintura de Van Gogh o esculturas de Miguel Ángel. La única diferencia, explica, “es que el fútbol es más simple y más accesible”.

La pirámide invertida, Jonathan Wilson

Jonathan Wilson, columnista de The Guardian y fundador de la prestigiosa revista The Blizzard, recorre la historia global de la táctica futbolística desde sus orígenes caóticos hasta los sistemas más elaborados del fútbol moderno. En este libro rastrea la vida de los grandes pensadores del juego, analiza por qué los ingleses fueron históricamente reacios a lo abstracto y documenta cómo cada época produjo su propia forma de entender el espacio, el tiempo y el movimiento dentro de una cancha. La tesis del autor es que la táctica no es solo una herramienta técnica sino un reflejo cultural, es decir, que la manera en que un país juega al fútbol dice algo sobre cómo ese país piensa. Una obra de referencia para quien quiera entender el fútbol más allá del resultado, escrita con la minuciosidad de un historiador y la pasión de un hincha.

Salvajes y sentimentales, Javier Marías

El novelista español, que de niño jugó de extremo izquierdo, reúne décadas de escritura futbolística en un solo volumen. Para Marías, el fútbol es “la recuperación semanal de la infancia”, pero también temor, drama, salvajismo y sentimentalidad mezclados en noventa minutos que pueden arruinar o redimir una semana entera. La colección, ampliada en una reciente edición con treinta nuevos textos, habla de jugadores y aficionados, derrotas y triunfos, patriotismo y olvido, de la memoria cuidadosa y el rápido olvido, de los himnos y los andares cargados de significado. El autor demuestra, como ya lo hizo Camus antes, que la supuesta incompatibilidad entre las letras y el fútbol nunca fue más que un prejuicio de quienes no entendían ni lo uno ni lo otro.

Away Days, Álvaro de Grado

En 2013, el periodista español Álvaro de Grado tomó una decisión que le cambió la vida: mudarse a la ciudad de Manchester. Este libro es el relato de alguien que, desde ese día, siempre se sintió como jugando de visitante. Se trata de una radiografía de la manera británica de sentir el fútbol, construida desde los grandes estadios de la Premier League hasta los campos más modestos de las divisiones inferiores, donde el fútbol huele a barro, lágrimas y termos de té. De Grado narra aventuras, cuenta historias y documenta una tierra en la que el balón lo es todo, donde el fútbol no es un espectáculo más sino una forma de pertenencia que se hereda y se defiende.

El arquero que murió en la cancha, Nicolás Samper

Con humor negro y precisión periodística, Samper reúne historias sorprendentes y oscuras que brotan de camerinos, estadios y concentraciones para revelar el lado más impredecible y humano del fútbol. Neymar atacado por hormigas en su adolescencia, anécdotas de René Higuita, Faustino Asprilla y Óscar Córdoba, episodios que demuestran que detrás de los grandes nombres hay vidas tan absurdas y extraordinarias como cualquier ficción. Un libro que confirma lo que los hinchas colombianos ya saben: que el fútbol de este país tiene una dimensión narrativa propia, imposible de inventar, que merece ser contada con la misma seriedad con que se cuentan las grandes epopeyas.

Mitos y leyendas de los mundiales, Alejandro Varsky y Montt

Desde el Mundial Uruguay 1930 hasta el presente, periodista e ilustrador repasan los momentos más importantes de la historia de cada torneo en un anecdotario ilustrado que combina escenas memorables, episodios terribles y gestas heroicas que el tiempo ha ido convirtiendo en mitología colectiva. A medio camino entre cómic y novela gráfica, es una obra que no pretende ser enciclopédica sino didáctica y selectiva. Los momentos que definieron la historia de los mundiales, contados con rigor y color. Esa combinación entre texto e ilustraciones le da al libro una dimensión visual que ningún archivo fotográfico podría alcanzar.

Los héroes numerados, Juan Villoro

El 10 de Pelé, Maradona o Messi. El 7 de Cristiano Ronaldo. El 14 de Cruyff. El mexicano Villoro recorre las figuras míticas del fútbol mundial partiendo de los números que llevan en la espalda, un sistema de identificación que con el tiempo se convirtió en símbolo y en herencia. Su argumento es que cuando estos jugadores saltan al césped, “lo que está en juego ya no es un deporte. Comienza a suceder algo distinto, único, inclasificable: el misterio que llena los estadios”. Un ensayo que trata el fútbol con la seriedad con que merece ser tratado, escrito por uno de los mejores prosistas en español, que encuentra en la cancha el mismo territorio fértil que en la literatura o la música.

100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales, Felipe Valderrama