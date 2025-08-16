“Latinoamérica está produciendo a algunos de los fotógrafos más increíbles del mundo”

En lo que va de este siglo, The New York Times (NYT) se ha encargado de cubrir algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos años. La invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto entre Israel y Gaza, y las tensiones entre Estados Unidos e Irán son algunos de ellos, los cuales han llegado a millones de ojos por medio de las fotografías de este medio con más de 170 años de historia.
Latinoamérica no se ha escapado de su lente: el narcotráfico, la violencia política y las crisis migratorias han sido solo la punta del iceberg de historias que han sido retratadas por este periódico.