Neymar fue operado con éxito de la rodilla izquierda y comenzará su recuperación con miras al Mundial

El astro brasileño Neymar fue operado con éxito el pasado lunes de una lesión en la rodilla izquierda, anunció su club, el Santos.

Neymar, de 33 años, tuvo una temporada difícil por recurrentes lesiones en su regreso al club de Pelé, pero fue pieza clave para la permanencia del equipo en la primera división del Brasileirão.

Su gran objetivo es llegar con la selección de Brasil al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Se realizó una artroscopia para tratar una lesión del menisco medial”, informó el Santos en un comunicado. “La cirugía fue exitosa y el jugador se encuentra bien”, agregó el texto.

La intervención quirúrgica fue llevada a cabo por el médico de la selección brasileña de fútbol, Rodrigo Lasmar.

Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en la liga brasileña 2025.

Cinco de sus dianas llegaron en las últimas cinco fechas del campeonato, cuando el Santos luchaba por evitar el descenso.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain tiene contrato hasta fin de año, pero negocia una renovación.

“Queremos la permanencia de Neymar”, adelantó el presidente del club, Marcelo Teixeira, en la rueda de prensa posterior al triunfo 3-0 del Peixe en Vila Belmiro contra el Cruzeiro, el pasado 7 de diciembre, resultado que selló la permanencia en la Serie A.