Neymar fue operado con éxito de la rodilla izquierda y comenzará su recuperación con miras al Mundial

El brasileño Neymar, de 33 años de edad, espera continuar su carrera en el Santos, con el que convirtió ocho goles en 2025.

  • Neymar entra en proceso de recuperación tras su operación de rodilla. Podrá volver a trabajos de campo en cuatro o seis semanas. FOTO: Tomada de X @BrasilEdition
    Neymar entra en proceso de recuperación tras su operación de rodilla. Podrá volver a trabajos de campo en cuatro o seis semanas. FOTO: Tomada de X @BrasilEdition
Redacción El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

El astro brasileño Neymar fue operado con éxito el pasado lunes de una lesión en la rodilla izquierda, anunció su club, el Santos.

Neymar, de 33 años, tuvo una temporada difícil por recurrentes lesiones en su regreso al club de Pelé, pero fue pieza clave para la permanencia del equipo en la primera división del Brasileirão.

Su gran objetivo es llegar con la selección de Brasil al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Se realizó una artroscopia para tratar una lesión del menisco medial”, informó el Santos en un comunicado. “La cirugía fue exitosa y el jugador se encuentra bien”, agregó el texto.

La intervención quirúrgica fue llevada a cabo por el médico de la selección brasileña de fútbol, Rodrigo Lasmar.

En video: El emotivo reencuentro de Neymar con hincha que en 2012 le enseñó celebración que se hizo viral

Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en la liga brasileña 2025.

Cinco de sus dianas llegaron en las últimas cinco fechas del campeonato, cuando el Santos luchaba por evitar el descenso.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain tiene contrato hasta fin de año, pero negocia una renovación.

“Queremos la permanencia de Neymar”, adelantó el presidente del club, Marcelo Teixeira, en la rueda de prensa posterior al triunfo 3-0 del Peixe en Vila Belmiro contra el Cruzeiro, el pasado 7 de diciembre, resultado que selló la permanencia en la Serie A.

Máximo anotador histórico de la Selección de Brasil, con 79 goles, el atacante jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Aún no ha sido convocado en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti, que comenzó en junio.

“Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil (...). ¡Ey, Ancelotti, ayúdanos!”, dijo Neymar el fin de semana en un concierto del músico brasileño Thiaginho en Sao Paulo.

El pentacampeón mundial Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia en la primera fase del Mundial.

Siga leyendo: Neymar marcó triplete, llegó a 150 con Santos y aleja a su club del descenso en el Brasileirão

Deportes
Fútbol
Selección Brasil
Brasil
Neymar
