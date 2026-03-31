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Los secretos que esconde La Pasión de Cristo, considerada la mejor película religiosa de todos los tiempos

Aunque esta cinta de Mel Gibson fue estrenada hace 22 años, vuelve a viralizarse durante la Semana Santa y sigue generando asombro por la calidad de su producción y el mensaje que transmite a los creyentes.

  • Estas son las curiosidades sobre la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. FOTO: Icon Distribution
    Estas son las curiosidades sobre la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. FOTO: Icon Distribution
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 7 horas
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La Semana Santa es un momento ideal para que los católicos tengan la oportunidad de acercarse un poco más a Dios a través de la oración y el descanso. Algunos visitarán a sus seres queridos, mientras que otros preferirán quedarse en casa para disfrutar del entretenimiento que ofrecen películas y series como La Pasión de Cristo, una de las cintas audiovisuales más impactantes y polémicas en la historia del cine.

Esta obra se estrenó en Colombia el 19 de marzo de 2004, bajo la dirección de Mel Gibson, quien fue galardonado en distintos premios como los Satellite Awards y los People’s Choice Awards. El director se entregó de tal manera a esta cinta que incluso aportó de su propio bolsillo 30 millones de dólares para cubrir los costos de rodaje y posproducción en Italia. Sin embargo, al sumar el marketing y la publicidad, el presupuesto total ascendió a 45 millones de dólares, según reveló Celebrity Net Worth.

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Aunque la inversión de esta película independiente fue alta, la recaudación final superó los 612 millones de dólares, reflejando así un éxito en taquilla a nivel mundial. La obra ha sido polémica porque relata de manera cruda y directa la muerte de Jesús de Nazaret, basándose principalmente en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Ciertos aficionados expresan no poder ver algunas escenas debido al impacto emocional que generan en ellos, como cuando Jesús carga la cruz y es crucificado junto a San Dimas y Gestas, este último interpretado por Francesco Cabras.

Pero, ¿qué esconde La Pasión de Cristo?

La Pasión de Cristo esconde algunos secretos y curiosidades que ocurrieron durante el rodaje, el cual contó con la participación de grandes estrellas como Mónica Bellucci (María Magdalena), Maia Morgenstern (Virgen María) y Pietro Sarubbi (Barrabás).

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Por ejemplo, el actor y protagonista Jim Caviezel fue sometido a largas horas de maquillaje para asemejarse físicamente a Cristo. Esto implicaba usar lentes de contacto de color marrón, aunque sus ojos son de un azul claro, así como el uso de una prótesis para modificar la forma de la nariz. Otro dato sorprendente sobre Caviezel es que tenía 33 años cuando comenzó el rodaje en los estudios romanos de Italia, la misma edad que tenía Jesucristo cuando murió en la cruz.

Para lograr la perfección lingüística, Jim Caviezel se vio en la necesidad de estudiar arameo, la lengua semítica que se hablaba en las regiones de Judea y Galilea hace más de 3.000 años y cuyos parientes más cercanos son el hebreo y el árabe.

Sin duda, una de las escenas más destacadas por muchos es la del bebé maligno que aparece en los brazos de Satanás, interpretado por la italiana Rosalinda Celentano. Este fragmento simboliza uno de los momentos más impactantes de la cinta, ya que refleja con gran intensidad el sufrimiento de Cristo durante su ejecución a manos de los romanos.

Davide Marotta, el actor que interpreta el papel del bebé demonio, representa al hijo de Satanás, quien es mostrado como una burla hacia Jesús. Sobre este personaje, el actor italiano se ha mantenido al margen y ha preferido no emitir declaraciones a los medios de comunicación, pues es consciente del impacto de esta escena a pesar de aparecer durante unos pocos minutos.

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