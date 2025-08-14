Karol G encabezará el show de medio tiempo de un partido especial de la NFL en Brasil

La National Football League, conocida por sus siglas NFL, vuelve a Brasil por segundo año consecutivo, esta vez con un partido que se transmitirá en vivo por YouTube por primera vez y el show de medio tiempo estará a cargo de la artista Colombiana Karol G.

Le puede interesar: Un Ciclo de Cine Antioqueño para celebrar 100 años de la primera película paisa: ¡No se lo pierda!

“Estoy muy emocionada de formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube; es un verdadero honor y un momento del que estoy muy orgullosa. He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí. Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los fans de todo el mundo”, dijo Karol G.

El partido, en el que los actuales campeones, los Kansas City Chiefs, se enfrentan a Los Angeles Chargers, se jugará el viernes 5 de septiembre en el Corinthians Arena en São Paulo. El partido corresponde al inicio de una nueva temporada de la liga, a diferencia del popular show de medio tiempo donde se presentaron Shakira y J Balvin, que corresponde al partido final de la liga.