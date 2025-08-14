x

Karol G encabezará el show de medio tiempo de un partido especial de la NFL en Brasil

Será la primera vez que un partido de la NFL se transmita en vivo por YouTube.

  Karol G se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música global. Foto Esneyder Gutiérrez.
    Karol G se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música global. Foto Esneyder Gutiérrez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La National Football League, conocida por sus siglas NFL, vuelve a Brasil por segundo año consecutivo, esta vez con un partido que se transmitirá en vivo por YouTube por primera vez y el show de medio tiempo estará a cargo de la artista Colombiana Karol G.

Le puede interesar: Un Ciclo de Cine Antioqueño para celebrar 100 años de la primera película paisa: ¡No se lo pierda!

“Estoy muy emocionada de formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube; es un verdadero honor y un momento del que estoy muy orgullosa. He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí. Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los fans de todo el mundo”, dijo Karol G.

El partido, en el que los actuales campeones, los Kansas City Chiefs, se enfrentan a Los Angeles Chargers, se jugará el viernes 5 de septiembre en el Corinthians Arena en São Paulo. El partido corresponde al inicio de una nueva temporada de la liga, a diferencia del popular show de medio tiempo donde se presentaron Shakira y J Balvin, que corresponde al partido final de la liga.

Aunque no es menos importante. Brasil es un mercado clave para la NFL, pues cuenta con más de 36 millones de fans, siendo el segundo país con más seguidores internacionales de la liga después de México.

Más allá del partido, la NFL está apostando por hacer popular su ‘football’ en el mundo. En 2023, lanzaron también en Brasil el programa NFL Flag, –una modalidad de este deporte pero sin contacto– que además será parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para saber más: La liga de batallas de Freestyle FMS vuelve con sorpresas, le contamos

Para la temporada 2025, la NFL también tiene programados otros partidos internacionales, incluidos dos en Londres, uno en Berlín, otro en Madrid y hasta un partido histórico en Dublín, Irlanda.

“Esta transmisión marca un hito en nuestra alianza con la NFL, donde los mundos del fútbol americano, la música y los creadores se fusionarán poderosamente. Desde la manifestación en vivo de nuestra comunidad de creadores en São Paulo hasta un ícono global como Karol G subiendo al escenario en el entretiempo, esta alianza con la NFL es un testimonio de nuestra visión compartida. Es más que un simple partido; es una declaración de que el futuro de los deportes y el entretenimiento en vivo es global, está conectado y todo en YouTube”, dijo Angela Courtin, vicepresidenta de TV Conectada y Marketing de Estudios Creativos de YouTube.

