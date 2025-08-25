Karol G será la primera artista latina en llevar su show al prestigioso cabaret Crazy Horse de París

Karol G volverá a dejar huella a nivel internacional. La artista colombiana fue anunciada como la primera latina invitada a protagonizar el espectáculo del icónico cabaret Crazy Horse Paris, uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento en Europa.

La cantante, con el lanzamiento de su más reciente álbum Tropicoqueta y su participación en la Semana de la Moda de Alta Costura en París, trasladará su universo musical y visual a un espectáculo diseñado exclusivamente para ella con una serie de ocho presentaciones que se llevarán a cabo entre el 25 y el 28 de septiembre.

Según explicó el cabaret en un comunicado oficial, el show “fusionará el legado del cabaret con los sonidos soleados del merengue, la bachata y el mambo en un cóctel visual y sonoro tan explosivo como sensual”.

La dirección artística estará en manos de la directora Andrée junto con el artista mexicano Arturo Rico, mientras que la coreografía será dirigida por Danielle Polanco, reconocida bailarina y coreógrafa estadounidense que ha trabajado con estrellas como Janet Jackson, Jennifer Lopez y Beyoncé, y que también firmó el video más reciente de Karol G, “Papasito”.

Los precios de las entradas para este exclusivo espectáculo oscilan entre 110 euros (aproximadamente 515.000 pesos colombianos) y 495 euros (2,3 millones de pesos), dependiendo de la ubicación en el recinto.