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¡Un crack! El chef colombiano Juan Manuel Barrientos llevó a Elcielo Miami a ganar una nueva Estrella Michelin

No es la primera Estrella Michelin que recibe este destacado chef colombiano, pues ha recibido varias, entre ellas con el restaurante Elcielo Washington D. C..

  • El chef colombiano Juan Manuel Barrientos se ganó una Estrella Michelin con el restaurante Elcielo Miami. FOTO: Colprensa
    El chef colombiano Juan Manuel Barrientos se ganó una Estrella Michelin con el restaurante Elcielo Miami. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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El restaurante Elcielo Miami, liderado por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, volvió a ser distinguido por la Guía Michelin, uno de los máximos galardones de la industria gastronómica en el mundo. Durante la gala oficial Michelin Guide Florida 2026, presentada este año mediante una transmisión global en YouTube que reunió a chefs, medios especializados y líderes de hospitalidad de todo el mundo.

Con esta nueva estrella Michelin, Elcielo Miami continúa consolidándose como una de las experiencias gastronómicas más relevantes de Estados Unidos y como uno de los principales embajadores internacionales de la cocina colombiana contemporánea.

“Cada estrella Michelin representa años de disciplina, sensibilidad, creatividad y trabajo colectivo. Recibir nuevamente este reconocimiento confirma que la cocina colombiana puede competir al más alto nivel global desde la emoción, la identidad y la autenticidad”, afirmó el chef Juan Manuel Barrientos.

Lea también: JuanMa Barrientos gana Estrella Michelin 2025 con Elcielo Washington D. C.

Desde su apertura en Brickell, Elcielo Miami ha desarrollado un concepto singular que fusiona gastronomía, neurociencia, lujo experiencial, arte sensorial y hospitalidad de alto nivel. Su menú degustación inmersivo se ha convertido en una de las experiencias culinarias más reconocidas de Miami y del sur de Florida.

Restaurante Elcielo Miami. FOTO: Colprensa
Restaurante Elcielo Miami. FOTO: Colprensa

La propuesta hospitality de Elcielo Miami continúa evolucionando en 2026 con nuevas experiencias ‘lifestyle y luxury travel’ alrededor del restaurante. Durante el verano que se aproxima, el restaurante lanzará un programa especial inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, transformando su terraza frente al río Miami en uno de los puntos de encuentro más exclusivos de la ciudad para disfrutar del torneo internacional.

La experiencia incluirá recorridos, eventos privados, programación gastronómica especial, coctelería temática y activaciones inspiradas en el fútbol internacional dentro de un ambiente sofisticado frente al Miami River.

Adicionalmente, Elcielo Miami fortalece su propuesta de lujo experiencial con un exclusivo programa de recorridos privados en bote por el río Miami y la bahía de Biscayne. La experiencia parte directamente desde el dock privado ubicado en la terraza del restaurante y puede reservarse como un add-on para clientes del tasting menu, eventos privados y huéspedes VIP.

Los recorridos ofrecen una experiencia íntima para descubrir el skyline de Miami, las mansiones frente al agua y distintas zonas icónicas de la ciudad desde una perspectiva exclusiva, complementando la propuesta multisensorial característica de Elcielo.

“Celebramos cada estrella como si fuera la primera. Detrás de este reconocimiento existe un equipo extraordinario conformado en gran parte por talento colombiano que trabaja todos los días con obsesión por la excelencia. Este logro también pertenece a Colombia”, agregó Barrientos.

La expansión internacional de Juan Manuel Barrientos también alcanzó un nuevo capítulo con la apertura oficial de Elcielo New York en Manhattan durante noviembre de 2025. El nuevo restaurante fue incluido por primera vez dentro de la Guía Michelin 2026, fortaleciendo aún más la presencia de la cocina colombiana contemporánea dentro de los principales mercados gastronómicos de Estados Unidos.

Con restaurantes reconocidos por Michelin en Miami, Washington D.C. y ahora Nueva York, Barrientos continúa consolidándose como una de las voces latinoamericanas más influyentes dentro de la conversación global sobre gastronomía, hospitalidad de lujo y experiencias contemporáneas.

Siga leyendo: Jaime Rodríguez, la historia del único chef colombiano en el World 50 Best 2025 que abrirá restaurante en Medellín

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