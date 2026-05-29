“Soy negro y expresivo”: la insólita excusa del exembajador de Ghana tras sus burlas en audiencia de acusación

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel García, por varios delitos relacionados con violencia intrafamiliar. Sin embargo, la diligencia terminó rodeada de controversia por la actitud que asumió el exdiplomático durante la audiencia.

Mientras la fiscal exponía la acusación, García hacía gestos, negaba repetidamente con la cabeza, abría los ojos de manera exagerada y pronunciaba comentarios que no alcanzaban a escucharse porque tenía el micrófono apagado.

La situación obligó a intervenir a la jueza del caso, quien le llamó la atención y le advirtió que su comportamiento representaba una falta de respeto hacia los demás sujetos procesales y además generaba distracciones durante la diligencia.

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No obstante, lo que más llamó la atención fue la respuesta que dio García tras el llamado de atención de la jueza. El exembajador aseguró que su actitud obedecía a su identidad cultural y racial.

“Lo que pasa es que yo soy negro afrocolombiano, raizal palenquero. Nosotros, los hombres del Pacífico, no somos hombres fríos (...) somos hombres expresivos”, afirmó.

Incluso, pidió que se le aplicara una “perspectiva diferencial”, argumentando que no podía permanecer “como una estatua” porque esa no era su condición sociocultural.

“Quisiera pedirle el favor de que también aquí, como se ha aplicado la la perspectiva de género, pues, se aplique también la perspectiva diferencial, porque no me puede pedir que esté aquí como una estatua, porque esa no es mi condición sociocultural (.., ). Históricamente, realmente nuestra presencia en ciertos espacios los ha agredido en términos institucionales y no nos pueden ver avanzar, qué es lo que ha pasado en este caso”, dijo.

García también afirmó que haría un esfuerzo por moderar su comportamiento durante la audiencia, aunque remató su intervención diciendo que intentaría “comportarse como un hombre blanco andino”.

“Ustedes son el grupo hegemónico, histórico, gobiernan las instituciones; voy a intentar comportarme con ustedes. Pero no soy un hombre desleal, no soy un hombre que busca intimidar a nadie, como se ha pretendido aquí hacer. Soy una persona íntegra, proveniente de una familia de docentes íntegros, que nos hemos esforzado toda la vida por construirnos”, aseveró.

El exembajador fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Es investigado por una denuncia que presentó su expareja sentimental, Beatriz Josefina Niño Endara, quien lo acusó de violencia y maltrato contra ella y sus hijos.