Todo indica que Johnny Depp volverá a Piratas del Caribe para la sexta película

La franquicia Piratas del Caribe lleva ya casi una década sin atracar en los cines desde que en 2017 llegase La venganza de Salazar. Pero Jerry Bruckheimer, el productor de la taquillera saga bucanera, se ha referido al posible regreso de Johnny Depp como el alocado capitán Jack Sparrow en la esperada sexta entrega.

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría”, respondió un optimista Bruckheimer a Entertainment Weekly sobre la posible vuelta de Depp como el emblemático Sparrow. “Todo depende de lo que esté escrito en el libreto, como todos sabemos”, añadió el productor.

“Todavía estamos trabajando en el guion. Queremos conseguirlo, solo tenemos que encontrar el guion adecuado. Aún no lo hemos logrado, pero estamos cerca”, afirmó Bruckheimer, quien es también productor de sagas como Top Gun o Dos policías rebeldes, entre otros muchos títulos.

Fue el pasado mes de febrero cuando The DisInsider apuntaba que Disney había puesto en marcha los preparativos para arrancar con la producción de Piratas del Caribe 6. El medio también aclaraba que, aunque todavía no había una fecha concreta para rodar, era bastante probable que Depp regresara una vez más al papel del alocado capitán de la Perla Negra. Disney cortó los lazos con el actor a raíz de la batalla legal que mantuvo con su exmujer Amber Heard, con acusaciones de maltrato cruzadas.