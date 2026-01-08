x

Petro temía una acción militar de EE. UU. antes de hablar con Trump, según reveló el New York Times

Antes de la llamada con Trump, Petro temía una acción militar de EE.UU. tras las duras amenazas. El diálogo desescaló la crisis, según The New York Times.

  • The New York Times revela que el presidente Gustavo Petro estaba temeroso de una acción militar estadounidense como la de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTOS. Colprensa - NYT
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
08 de enero de 2026
bookmark

El presidente colombiano Gustavo Petro temió esta semana una posible acción militar de Estados Unidos contra su país al estilo Venezuela, luego de las duras declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, según reveló The New York Times en un artículo titulado “Petro temía un ataque de EE. UU. a Colombia. Entonces llamó Trump”. La tensión se redujo ostensiblemente tras una llamada telefónica este miércoles 7 de enero entre ambos líderes que permitió desescalar la crisis.

Según revela el diario estadounidense, el ambiente de alarma se produjo después de que Trump acusara públicamente a Petro de fabricar cocaína para enviarla a Estados Unidos y afirmara que una acción militar contra Colombia le sonaba “bien”, en un contexto marcado por la reciente operación militar de Washington en Venezuela que condujo a la captura de su cuestionado presidente y dictador Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo.

“La amenaza es real”, dijo Petro

En declaraciones recogidas por el medio citado, Petro aseguró sentirse en peligro y advirtió que la amenaza no era retórica. “Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump”, afirmó el mandatario, quien temía que Estados Unidos intentara justificar una acción vinculándolo con el narcotráfico o con el caso venezolano.

Lea también: “El presidente Petro lo está llamando”: la nota que le llegó a Trump antes de la llamada entre presidentes

La reacción del presidente colombiano fue inmediata: convocó a la movilización ciudadana en defensa de la soberanía nacional, publicó mensajes de indignación en redes sociales y elevó el tono frente a Washington.

La llamada telefónica que cambió el tono entre Trump y Petro

Horas después de esas declaraciones, Petro recibió la noticia de que Trump había aceptado hablar con él. La llamada se produjo a su llegada al Palacio Presidencial, mientras miles de simpatizantes lo esperaban en una concentración convocada previamente. “Colombian president Gustavo Petro is calling for you (El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo está llamando)”, dice una imagen publicada por el medio citado.

FOTO: DOUG MILLS / THE NEW YOTK TIMES
Tras la conversación, el tono del mandatario estadounidense cambió de manera notable. Trump escribió en sus redes sociales que había sido un “gran honor” hablar con Petro y señaló que discutieron sus diferencias en temas como drogas y otros asuntos bilaterales, además de anunciar que se estaría organizando una visita del presidente colombiano a la Casa Blanca.

Las tensiones siguen latentes entre Petro y Trump

Según el diario neoyorquino, la llamada permitió que Petro saliera “visiblemente mejor” de la crisis inmediata. Sin embargo, la relación bilateral sigue marcada por desconfianzas, agravadas por antecedentes recientes como la cancelación del visado del mandatario colombiano y los choques por las políticas migratorias y antidrogas.

Petro había dicho, en una entrevista de dos horas concedida este miércoles a The Times, que temía ser extraído del poder como Nicolás Maduro, por lo que “planeaba dormir en el Palacio Presidencial junto a la espada del libertador Simón Bolívar”.

Además, señaló que las “amenazas” de Trump hacia él se debían a una falta de comunicación directa entre ambos mandatarios y culpó a figuras de la derecha colombiana y estadounidense de alimentar la imagen “equivocada” que el republicano tiene sobre él a vísperas de las elecciones de mayo.

The New York Times afirmó también que Petro no parece mostrar mayor arrepentimiento tras los comentarios negativos que ha dirigido a Donald Trump, al menos de manera pública. “Por el contrario, ha parecido disfrutar de su papel como el crítico más acérrimo del gobierno de Trump en la región, incluso cuando algunos colombianos le han advertido que dedica demasiado tiempo a enemistarse con un poderoso oponente y podría poner en peligro una sólida alianza con Estados Unidos”.

Aunque el diálogo telefónico entre ambos líderes parece que abrió la puerta a un acercamiento, analistas advierten que aún queda un largo camino por recorrer para normalizar plenamente las relaciones entre Bogotá y Washington, en un escenario regional cada vez más volátil.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Petro y el “Jaguar” de Inteligencia Artificial frente a las amenazas de Trump

Temas recomendados

Dictaduras
Líderes del mundo
Política
Izquierda
Partido Republicano
Geopolítica
presidente
Presidencia
Fuerzas Militares
capturas
Dictadura
Colombia
Venezuela
Estados Unidos
Gustavo Petro
Nicolás Maduro
Donald Trump
