Petro temía una acción militar de EE. UU. antes de hablar con Trump, según reveló el New York Times

El presidente colombiano Gustavo Petro temió esta semana una posible acción militar de Estados Unidos contra su país al estilo Venezuela, luego de las duras declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, según reveló The New York Times en un artículo titulado “Petro temía un ataque de EE. UU. a Colombia. Entonces llamó Trump”. La tensión se redujo ostensiblemente tras una llamada telefónica este miércoles 7 de enero entre ambos líderes que permitió desescalar la crisis.
Según revela el diario estadounidense, el ambiente de alarma se produjo después de que Trump acusara públicamente a Petro de fabricar cocaína para enviarla a Estados Unidos y afirmara que una acción militar contra Colombia le sonaba “bien”, en un contexto marcado por la reciente operación militar de Washington en Venezuela que condujo a la captura de su cuestionado presidente y dictador Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo.