Jero y yo debuta en las grandes ligas de la música con Entre tus manos

El primer paso es el lanzamiento de la canción Entre tus manos , una composición en la que se funda el pop, la energía del alt-rock y ciertos acentos de la música electrónica, y que además cuenta con un video dirigido por la cineasta colombiana. Catalina Arroyave directora de Los Días de la Ballena (2019).

Con una mezcla de rock, pop y música tradicional colombiana el joven cantautor paisa Jero y yo Quiere hacerse un lugar en el panorama de la música latinoamericana.

"Esta canción fue la última que hicimos en una sesión que contempló otras diez. Fue increíble porque justo se sintió como un cierre épico de todo el trabajo que realizamos para mi primer disco. Recuerdo que el día estaba nublado y cuando arrancamos con Entre tus manos , se empezó a iluminar todo el ambiente, fue mágico. La letra de la canción es una ficción acerca de un amor muy poderoso, de esos donde se ent.elazan dos vidas igual que se entrelazan las manos, pero sobre todo, los sueños, así que todo el mundo podrá dar rienda suelta al romance con esta melodía”, dice Jero.

Jero, cuyo nombre de pila es Jerónimo Carvajal Botero nació hace 20 años en Medellín. Se enamoró de la música a los 4 años, viendo a su papá, su mamá y sus tíos cantar por horas en la reuniones familiares. Empezó con el rock, y en la adolescencia le sumó a sus intereses el pop y la música tradicional colombiana, especialmente la cumbia.

Hace más o menos tres años empezó a tomarse en serio eso de hacer música y buscó al músico y productor Adán Naranjo para hacer su primer disco. Adán le abrió nuevos mundos en la música y lo impulsó a estudiar música, jazz y piano, particularmente.

De la mano de Adán también llegó a oídos de Juanes, uno de los grandes del pop/rock colombiano, que ha descrito a Jero como una figura clave en el futuro del pop cantado en español, tanto así que fue firmado por Universal Music México.

Jero y yo es un proyecto comprometido con la honestidad emocional, que pone el amor en el centro para hacer de su música un espacio de unión, un lugar de encuentro. Su nombre artístico parece extraño, pero incluye a quién lo escucha, porque su música, dice, es más grande que él. “El ‘yo’ de Jero & Yo eres tú, mi familia, mi equipo de trabajo, mis amigos, la gente que me acompaña, quienes escuchan mi música e incluso aquellos que aún no lo hacen. Este proyecto es por y para todos”, dice Jero.

Entre tus manos es su primer sencillo, un adelanto de lo que será su primer disco. En este trabajo lo acompañan el maestro Adán Naranjo, Cristian Sánchez, Mateo Vanegas de Margarita Siempre Viva y José Pablo Arbeláez y el mexicano Eduardo del Águila en la grabación.