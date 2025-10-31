Un banquete bien paisa para la navidad, ideas de Álvaro Molina

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Cuando uno está chiquito nada más demorado que la navidad con los aguinaldos y los estrenes. Al crecer la nostalgia ataca a la felicidad y a veces gana. Cuando suena en el radio “de año nuevo y navidad” surgen los recuerdos de lo que fue y ya no será. Entiende que lo mejor fue el tiempo en familia alrededor de la mesa.
Soy Grinch de los que pasa la navidad detrás de la puerta. Los que trabajamos en esto, somos felices así. En las fechas especiales, trabajamos más. Mientras corean el “que se lo ponga”, nosotros sacamos hojuelas, natilla y mango pal guaro. Nada mejor que regalar placer con los sabores. En estos días la alegría se reparte sin edad o estrato, bailan los que no bailan, comemos sin pecar y Rodolfo suena para todos.