La IA y las redes sociales tienen los mismos valores”, Karen Hao

En el Museo de Arte Religioso de Jericó, la periodista estadounidense Karen Hao habló de las facetas menos conocidas de los avances de la Inteligencia Artificial (IA). Por ejemplo, señaló que detrás de cada avance en este terreno hay empresarios que toman decisiones de diferente tipo, a veces más interesados en el interés corporativo que en el bienestar social. Para explicar esto, ella acudió a una imagen potente: hay complejos tecnológicos de OpenAI que tienen un gasto energético similar al de Medellín. A renglón seguido mencionó que muchos trabajos no tan glamurosos de esa industria se desarrollan en países en crisis sociales, circunstancia que los abarata sustancialmente. Le puede interesar: “Vivimos en un tiempo con enorme afán cancelador”: Carlos Granés Todas estas ideas –y otras más– están en su libro El imperio de la IA, Sam Altman y su carrera por dominar al mundo. Invitada al Hay Festival de Jericó, Karen habló con EL COLOMBIANO sobre las aristas menos divertidas de los chatbots y la IA.

Cuando uno piensa en la IA piensa sobre todo en los avances técnicos. En su obra la mira desde la óptica de la política y la economía. Hablemos del cambio de enfoque...

“Tuve la suerte de que comencé a cubrir la AI en 2017, 2018, en un momento en que no había mucho ruido al respecto. Así que fue más fácil para mí aprender correctamente sobre lo que es la tecnología y cómo funciona. En 2018, se empezaron a sentir los impactos sociales, económicos y políticos de la investigación en IA. Así que mi introducción al aprender sobre la IA siempre fue de mano con el aprendizaje de aspectos técnicos y también de aspectos sociales, políticos y económicos. Me di cuenta desde el principio de que esta es una tecnología que puede reorganizar las relaciones de la sociedad, del poder, de los sistemas financieros. No creo que alguien entienda el significa de la IA a menos de que conozca esos otros aspectos. La misión de mi trabajo siempre ha sido intentar ampliar la comprensión de la AI contándole a la gente todos los efectos de la tecnología en el mundo”.

La mayoría de la gente se acerca a la IA de una manera divertida: para hacer videos o editar fotos. Tu trabajo señala que la IA es un tema empresarial, que enriquece mucho a una gente...

“La IA es muy similar a las redes sociales. Cuando surgieron las redes sociales la gente pensó que eran solo un lugar para conectarse con amigos, hacer memes, y cosas así. Y luego se daba cuenta de que también es una plataforma que facilita el crimen. Surgió la sensación de que esa tecnología en apariencia superficial estaba afectando a la política y a la geopolítica. Pasa lo mismo con la IA, en parte porque las personas que la desarrollan son los mismos que hicieron las redes sociales. Mark Zuckerberg está literalmente cambiando su empresa de una empresa de redes sociales a una empresa de AI. Y Sam Altman solía ser un inversor en Silicon Valley, que apoyó a muchas de las empresas de las redes sociales. Así que tienen los mismos valores, el mismo enfoque en el desarrollo de la tecnología y por lo tanto también las mismas consecuencias”.

En la charla en el Museo de Arte Religioso de Jericó empleó las palabras imperio y religión para entender la IA. Ambas están relacionadas con el poder...

“Sí, ChatGPT funciona en supercomputadoras que necesitan energía y agua. Para seguir avanzando, OpenAI necesita acumular más tierra, más energía, más agua para construir la siguiente generación de ChatGPT. Eso tiene que ver con la mentalidad imperial, expansionista y de dominio de los imperios del pasado. Los imperios siempre necesitar tener más territorio y recursos bajo control para seguir existiendo. Ahí aparece el aspecto religioso. Un podría preguntarles porqué necesitan tanto control. Los empresarios dirán que ChatGPT solo es un punto medio rumbo a algo que llaman Inteligencia General Artificial. Según ellos, esta inteligencia nos ayudará a resolver todos nuestros problemas. Si los dejas dominar los recursos ellos traerán un destino dulce como el cielo. Si no los dejas, los enemigos harán la IA y dominarán el mundo”.

Dijo en su charla que este camino de OpenAI no era el único...

“Sí, antes de que ChatGPT saliera al mercado, había otros tipos de investigación en IA. Había investigaciones sobre entrenar modelos de IA con menos gasto energético. También existen disciplinas de AI que no tienen nada que ver con los datos en primer lugar. Existe una disciplina llamada AI simbólica o AI antiguo y era mucho más eficiente energéticamente porque no necesitas hacer una gran cantidad de procesamiento de datos para sacar patrones. DeepSeek fue un modelo que mostró que en realidad existen otros abordajes de desarrollo de AI que olvidamos. DeepSeek tomó algunas de las técnicas que ya existían y las combinó para hacer un modelo de AI tan capaz, pero mucho más eficiente”.

Sobre Deepseek existe la sospecha que por ser un desarrollo chino podría ser una herramienta del autoritarismo...

“La primera cosa que debemos reconocer es que las empresas estadounidenses no son democráticas simplemente porque son americanas. Primero, los Estados Unidos no son hoy realmente una democracia y las empresas son tecno-autoritarias. No actúan de manera democrática simplemente porque estén en Estados Unidos. De la misma manera en que la gente ha desarrollado instintivamente una sospecha hacia las tecnologías que vienen de China porque el gobierno es autoritario, creo que necesitan desarrollar una sospecha instintiva hacia las empresas estadounidenses que también actúan de manera autoritaria. Lo interesante de DeepSeek y de muchos modelos que están saliendo de China ahora es que son de código abierto. Estas empresas y los modelos no encarnan los valores del gobierno. El instinto de siempre mirar de dónde viene un modelo es correcto”.

Una pregunta recurrente respecto a la IA tiene que ver con los cambios en las profesiones. Pensemos en el periodismo: hace diez años los periodistas le escribíamos a los lectores. Ahora le escribimos a la IA de Google, que da visibilidad a nuestras noticias...

“Hablo con muchos periodistas que piensan que en este momento la forma en que pueden salvarse y salvar a la industria es simplemente adoptando rápidamente la IA y escribiendo para ChatGPT. Están tratando de modificar sus sitios para que sea mejor consumidos por AI. Pienso que eso es un error. Así se pierde de vista el objetivo del periodismo. Creo que el periodismo debe volver a su propósito original. No escribimos para los algoritmos de la IA, no escribimos para ChatGPT, escribimos para el público. La reinvención no necesariamente consiste en adaptarse a la tecnología. A lo mejor consiste en pasar más tiempo escuchando a nuestros lectores. El periodismo vive un dilema existencial”.

¿Utiliza la inteligencia artificial en su vida cotidiana?