La IA y las redes sociales tienen los mismos valores”, Karen Hao

En el Museo de Arte Religioso de Jericó, la periodista estadounidense Karen Hao habló de las facetas menos conocidas de los avances de la Inteligencia Artificial (IA). Por ejemplo, señaló que detrás de cada avance en este terreno hay empresarios que toman decisiones de diferente tipo, a veces más interesados en el interés corporativo que en el bienestar social. Para explicar esto, ella acudió a una imagen potente: hay complejos tecnológicos de OpenAI que tienen un gasto energético similar al de Medellín. A renglón seguido mencionó que muchos trabajos no tan glamurosos de esa industria se desarrollan en países en crisis sociales, circunstancia que los abarata sustancialmente.
Todas estas ideas –y otras más– están en su libro El imperio de la IA, Sam Altman y su carrera por dominar al mundo. Invitada al Hay Festival de Jericó, Karen habló con EL COLOMBIANO sobre las aristas menos divertidas de los chatbots y la IA.