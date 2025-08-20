Este fin de semana es Hip Hop al Parque y aquí está todo lo que necesita saber

Este fin de semana, el sábado 23 y el domingo 24 de agosto se celebra la edición número 27 de Hip Hop al Parque, que contará en su cartel con bandas de Chile, Estados Unidos, Brasil, Cuba, España, Francia, Venezuela y por supuesto, Colombia.

El nutrido cartel está encabezado por la artista chilena Ana Tijoux, reconocida activista contra la violencia de género, defensora de los derechos humanos y nominada en varias ocasiones a los Grammy, que ha colaborado con figuras como Wyclef Jean y Alicia Keys. Su presencia en el festival, hace parte de una apuesta por la igualdad de género, pues este año el cartel internacional del festival cuenta con el mismo número de invitados masculinos y femeninos.

Entre los artistas internacionales también se destacan la agrupación estadounidense Coast Contra, líderes de la nueva generación del rap; desde Nueva York llega dúo The Beatnuts; la leyenda francesa del rap, dancehall y reggae Lord Kossity y el cubano El B, quien llega ahora como solista luego de haber hecho parte del dúo Los Aldeanos.

Por Brasil estará Conexão Katrina, por España Las Ninyas del Corro, y desde Venezuela Neblinna, una de las voces femeninas más destacadas del rap latinoamericano.