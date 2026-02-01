Hermanos Gutiérrez hipnotizaron Medellín con dos horas de guitarras en el Teatro Metropolitano

El sábado 31 de enero, los Hermanos Gutiérrez se presentaron por primera vez en Medellín. Con casi cuatro millones de seguidores en la plataforma Spotify, el dúo de guitarristas suizo-ecuatorianos se han convertido en unos de los referentes de la música alternativa de América Latina.
Esto quedó muy claro antes de su show en la capital de la montaña, que en un primer momento se pensó hacer en la sede de la Pascasia, pero la recepción del público hizo que a la postre se llevara a cabo en el Teatro Metropolitano. Alejandro y Estevan revisitaron la mayoría de sus hitos discográficos durante casi dos horas, ante un público que se dejó arrastrar por la hipnosis de las dos guitarras.
Sin desmesuras retóricas y alternándose la palabras, los músicos le contaron al público que su conexión con Colombia se remonta a los viajes laborales que su padre hacía por América Latina. Una vez le llevó a Estevan una camiseta de Atlético Nacional, que él conserva. Esa no fue la única alusión futbolística que hizo el mayor de los hermanos: también mencionó su admiración por el estilo de Carlos “El Pibe” Valderrama.
La música de los Hermanos Gutiérrez tiene una influencia latinoamericana clara, con una inspiración familiar directa en el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, favorito de su abuelo. La canción “Nuestro Juramento” fue transmitida de su abuelo a su madre y luego a ellos, marcando una referencia emocional. Además, el sonido del dúo, que evoca paisajes desérticos y viajes, surgió de una adaptación natural. Uno de los hermanos comenzó a tocar guitarra a los 10 años con música argentina, específicamente milonga. Más tarde conocieron boleros y pasillos.