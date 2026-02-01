x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estas fueron las ventas de jugadores más caras de fútbol colombiano en 2025

El mercado de fichajes de 2025 dejó transferencias históricas para los clubes del fútbol profesional colombiano, con varias ventas al exterior por encima de los US$3 millones, según cifras de Transfermarkt, en una señal del creciente interés internacional por el talento local.

  • Junior FC y Atlético Nacional lideraron las transferencias más altas del fútbol colombiano en 2025. FOTO: COLPRENSA Y EL COLOMBIANO
    Junior FC y Atlético Nacional lideraron las transferencias más altas del fútbol colombiano en 2025. FOTO: COLPRENSA Y EL COLOMBIANO
Diario La República
hace 3 horas
bookmark

El mercado de fichajes de 2025 dejó movimientos relevantes para los clubes del fútbol profesional colombiano, que lograron concretar ventas al exterior por cifras históricas dentro de la Liga BetPlay. Aunque los montos aún se mantienen lejos de los grandes mercados internacionales, las transferencias confirmaron el creciente interés por el talento que se forma en el país.

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, varios equipos del FPC lograron cerrar operaciones por encima de los US$3 millones, un umbral que sigue marcando el techo del mercado local.

Le puede interesar: ¡Ya no hay bolsillo que aguante! Ir a ver fútbol en Colombia se encareció un 46 % en cuatro años

El top 10 de transferencias del fútbol profesional colombiano en 2025

La venta más cara de 2025 fue la de Jordan Barrera, quien pasó de Junior FC a Botafogo por cerca de US$4,7 millones ($4,3 millones de euros). El mediocampista fue una de las revelaciones del campeonato, lo que permitió al club barranquillero concretar la operación más alta del año.

En el segundo lugar aparece Kevin Viveros, transferido de Atlético Nacional al Athletico Paranaense por aproximadamente US$4,6 millones ($4,2 millones de euros). El delantero venía de un buen rendimiento con el equipo antioqueño y su salida representó uno de los ingresos más relevantes para Nacional en la temporada.

La tercera posición la ocupa Santiago Mele, arquero uruguayo que dejó Junior FC para fichar por Monterrey por unos US$3,3 millones ($3,0 millones de euros), en una de las ventas más importantes para un guardameta desde el fútbol colombiano.

Lea más: En la Liga colombiana, el 12,7% de los jugadores son extranjeros; hay dos equipos con 5 cada uno

El aporte del DIM en el top

Más atrás aparece John Montaño, vendido por Independiente Medellín al Lommel SK por cerca de US$3,1 millones ($2,8 millones de euros).

Le sigue Brayan Medina, quien pasó de América de Cali al CD Tondela por US$2,7 millones ($2,5 millones de euros), una de las transferencias internas más altas del año.

El listado continúa con Juan Fernando Quintero, transferido de América de Cali a River Plate por alrededor de US$2,3 millones (€2,1 millones), mientras que Élan Ricardo salió de La Equidad, ahora Internacional de Bogotá, al Beşiktaş por US$2,1 millones ($1,9 millones de euros).

Completan el top 10 Yeison Guzmán, transferido por US$2,0 millones ($1,8 millones de euros); Jeison Quiñones, vendido por US$1,9 millones ($1,7 millones de euros); y Brayan Gil, cuya transferencia se cerró en US$1,6 millones ($1,5 millones de euros).

Conozca también: Gigante de Italia habría lanzado una oferta para fichar a Jhon Jader Durán del Fenerbahçe

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Atlético de Madrid
Atlético Junior
DIM
Fútbol colombiano
Atlético Bucaramanga
Liga BetPlay
Junior de Barranquilla
Colombia
Kevin Viveros
Jordan Barrera
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida