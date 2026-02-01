x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luis Suárez, imparable: cinco partidos seguidos marcando y pone al Sporting en la pelea por el título en Portugal.

El colombiano le dio el triunfo 2-1 a su equipo sobre el Nacional y, a punta de goles decisivos, mantiene a su equipo en la pelea por el título en Portugal.

  • Luis Suárez acumuló un nuevo festejo con el Sporting. FOTO @SportingCP
    Luis Suárez acumuló un nuevo festejo con el Sporting. FOTO @SportingCP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Luis Suárez continúa atravesando un momento brillante en el fútbol portugués. El delantero colombiano llegó a cinco partidos consecutivos anotando con el Sporting de Lisboa, tras marcar el gol decisivo en la agónica victoria 2-1 frente a Nacional, en un duelo correspondiente a la Liga de Portugal.

El tanto del samario llegó en el minuto 90+6, cuando el partido parecía encaminarse a un empate. Con olfato goleador y sangre fría, Suárez apareció en el área para sellar la remontada y darle tres puntos vitales a su equipo, un gol que no solo confirmó su gran presente, sino que también mantuvo al Sporting en la lucha directa por el campeonato.

Con esta anotación, el colombiano alcanzó los 18 goles en la liga, cifra que lo consolida como una de las principales referencias ofensivas del torneo. Además, su gol permitió que el conjunto lisboeta quedara a solo cuatro puntos del líder, Porto, avivando la ilusión del título en la recta final de la temporada.

Más allá del impacto inmediato en la tabla, los números de Luis Suárez reflejan una campaña sobresaliente. En lo que va de la temporada, el atacante acumula 25 goles y 5 asistencias en 33 partidos disputados, registros que lo ratifican como una de las figuras del Sporting y uno de los delanteros colombianos más efectivos en el fútbol europeo.

Con goles decisivos, regularidad y liderazgo ofensivo, Luis Suárez se ha convertido en pieza clave del Sporting y en un nombre propio dentro del campeonato portugués, demostrando que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Temas recomendados

Futbolistas en el exterior
Portugal
Luis Suárez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida