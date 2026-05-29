Comiendo por Colombia: en Tolima Grande la tierra de las lechonas

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Se me quedó grabado desde chiquito el nombre de un plato al que le echamos viaje en familia porque era muy famoso en su época: el viudo de capaz de las ambalemunas. Muchos años después vine a entender que “viudo” es un sudao envuelto en hoja, capaz el pescado que es un bagre y las ambalemunas el gentilicio de las mujeres que lo preparaban a orillas del Magdalena. Muchos años después me invitaron en Popayán durante el congreso gastronómico a comer asado huilense en un puesto callejero y desde esa primera vez, siempre que puedo, repito.
Menciono estos dos platos porque llegamos hoy en nuestra aventura por Colombia a dos departamentos musicales, vecinos, con paisajes muy distintos y comida deliciosa. Hubiera tenido que pararles más bolas a las clases de historia y geografía en el colegio porque me encanta empezar estos relatos con algún dato que explica el porqué de las cosas: “En el siglo XIX, Tolima Grande era la unión de los territorios que hoy corresponden a Tolima y Huila. Tras la Constitución de 1.886 se dividió en los dos departamentos que conocemos hoy.” He trabajado mucho en la región y he podido conocer la intimidad de sus sabores.
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Ibagué y Neiva son dos capitales ricas para recorrer y comer, que se parecen muy poco, empezando por su clima; mientras que la temperatura de Ibagué se parece a la nuestra, en Neiva el calor es tremendo.