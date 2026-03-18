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Los mitos y las verdades de la comida china en Medellín

En los últimos años la gastronomía de Medellín se ha diversificado. Le llegó el turno a la comida china en El Poblado.

  • Diego Fernando Ardila León es un chef colombiano que se ha formado en las gastronomías de la China, Japón, Vietnam. Ahora es el líder de Pato Pekin, un restaurante en El Poblado que trajo a la ciudad preparaciones que combinan la tradición y los sabores locales. FOTO Julio herrera
    Diego Fernando Ardila León es un chef colombiano que se ha formado en las gastronomías de la China, Japón, Vietnam. Ahora es el líder de Pato Pekin, un restaurante en El Poblado que trajo a la ciudad preparaciones que combinan la tradición y los sabores locales. FOTO Julio herrera
  • El restaurante está diseñado siguiendo los patrones de la arquitectura china. Foto: Julio Herrera.
    El restaurante está diseñado siguiendo los patrones de la arquitectura china. Foto: Julio Herrera.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 57 minutos
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Para nadie es un secreto que Medellín se ha convertido en una urbe turística. De múltiples maneras, dicha realidad social y económica transforma el tejido cultural y vivencial de los habitantes de la capital antioqueña. Pensemos que la llegada de los extranjeros ha propiciado la ampliación de las ofertas gastronómicas de la ciudad. Ahora no es nada extraño encontrar restaurantes que tienen cartas con platos de diversos rincones de mundo, cuando no están completamente dedicados a experiencias culinarias gastronómicas.

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Uno de esos casos es el del restaurante Pato Pekin, ubicado en una esquina del sector Manila de El Poblado. Liderado por el chef Diego Fernando Ardila León, el proyecto propone una cocina basada en técnicas tradicionales de Asia adaptadas al contexto local.

Con dos décadas de experiencia en gastronomía, Ardila León ha enfocado su carrera en las cocinas de China, Japón, Vietnam y Myanmar. Su formación incluye trabajo directo con chefs de estas regiones, algo que ha influido en la propuesta culinaria del restaurante. Según explicó, una de las principales características de la cocina asiática es su diversidad, que contrasta con la percepción reducida que suele existir en América Latina. Por ejemplo, le contó a EL COLOMBIANO, que las cocinas de sus maestros asiáticos suelen ser sitios silenciosos, en los que los chefs educan a los otros en el respeto a la tradición y al oficio mismo.

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El chef señaló que la gastronomía china, por ejemplo, no se limita a preparaciones fritas o al vapor, sino que incluye una variedad de sopas, vegetales, ensaladas y el uso de especias. Indicó que en ese país el picante, especialmente el chile, está presente en la mayoría de los platos, mientras que en Japón predominan sabores más dulces y el uso de técnicas relacionadas con el té.

También explicó que algunos platos considerados japoneses tienen origen chino, como el ramen, derivado de la sopa “lamian”, elaborada con fideos estirados a mano. Este tipo de transformaciones, afirmó, dejan ver la evolución de las tradiciones culinarias en Asia. Estas han cambiado a partir de intercambios culturales y comerciales entre países.

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En el caso colombiano, Ardila León indicó que preparaciones como el arroz chino han sido reinterpretadas según los ingredientes y preferencias locales. Aunque su origen se remonta al arroz cantonés, en Colombia se adapta con menor uso de sal y soya, y con mayor presencia de zanahoria, cebolla y pimentón. A su juicio, estas variaciones no invalidan el plato, sino que lo convierten en una versión contextualizada.

Sobre el uso de ingredientes, el chef explicó que su restaurante combina productos locales con insumos importados. Algunas salsas son traídas directamente de China, mientras que proteínas y vegetales provienen del mercado colombiano. Esta mezcla, afirmó, permite desarrollar una propuesta que puede definirse como cocina chino-colombiana. El menú incluye preparaciones como el pato pekin, cuya materia prima es importada, y platos de elaboración extensa, entre ellos el ramen de la casa, que requiere fondos cocinados durante más de seis horas. También destacan productos hechos de manera artesanal: fideos, masas y marinados, que son preparados en el mismo establecimiento.

El chef también abordó percepciones comunes sobre la alimentación en China, entre ellas el consumo de animales no habituales en Occidente. Confirmó que existe una amplia variedad en la dieta, aunque señaló que estas prácticas han disminuido en los últimos años debido a cambios culturales y regulaciones.

“En algunas regiones de Asia, existe una tradición de consumo de una amplia variedad de animales, que incluye gusanos, cucarachas fritas y tarántulas”, dice el chef. Explicó que, aunque probó estos productos como parte de su aprendizaje profesional, no todos le gustaron lo suficiente para incluirlos en su dieta. Indicó además que este tipo de hábitos alimenticios han cambiado en los últimos años, debido a la influencia de organizaciones y movimientos de protección animal que han promovido transformaciones culturales, lo que ha derivado en la reducción del consumo de perros, por ejemplo.

El restaurante está diseñado siguiendo los patrones de la arquitectura china. Foto: Julio Herrera.
El restaurante está diseñado siguiendo los patrones de la arquitectura china. Foto: Julio Herrera.

La verdad del arroz cantonés a la colombiana

El arroz cantonés es uno de los pilares más reconocidos de la cocina asiática y tiene su cuna histórica en la ciudad costera de Cantón, China. Este plato es fundamentalmente una variedad de arroz frito que utiliza una base de huevo y diversas especias, siendo el glutamato monosódico un componente tradicionalmente esencial en su versión original para potenciar los sabores. No obstante, su expansión global ha permitido que se transforme en una preparación universal que se ajusta a la identidad de cada territorio.

En Colombia, el arroz cantonés ha sido recreado desde cero para alinearse con el gusto nacional, dando lugar a lo que expertos denominan cocina chino-colombiana. Esta adaptación implica una reducción significativa en los niveles de sal provenientes de la salsa de soya y un ajuste en el picante, eliminando la intensidad del chile de árbol para no abrumar al paladar local. Una distinción clave en la versión colombiana es la generosa adición de vegetales frescos, tanto primarios como secundarios, entre los que destacan la cebolla, la zanahoria, el pimentón y, en ocasiones, las arvejas.

El chef Diego Ardila resalta que la calidad, textura, color y potencia natural de los vegetales colombianos es tan alta que permite prescindir del glutamato monosódico adicional, logrando un plato competitivo a nivel mundial que resalta el producto nacional. Además, la experiencia de este plato se puede complementar con el maridaje de sake —un destilado de arroz— que puede servirse frío o caliente para resaltar sus matices.

El arroz cantonés en Colombia representa una fusión exitosa que respeta la herencia técnica de los antepasados chinos mientras incorpora la riqueza agrícola de los suelos locales.

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