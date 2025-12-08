Historias de miedo para morirse de la risa en el último show del año de Frank, el Flaco

Año nuevo, show nuevo. Esa es la tradición de Frank Martínez, “el Flaco”, desde que empezó en la comedia hace 12 años estrena uno cada año. Por eso, este viernes 12 y sábado 13 de diciembre estará en el Teatro Universidad de Medellín presentando por última vez el show ¿Quién dijo miedo?, y anunciando los detalles del que está por estrenar en 2026, Extraordinariamente imperfecto, cuya preventa estará disponible a partir de este mes. EL COLOMBIANO habló con él.
