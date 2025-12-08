Historias de miedo para morirse de la risa en el último show del año de Frank, el Flaco

Año nuevo, show nuevo. Esa es la tradición de Frank Martínez, “el Flaco”, desde que empezó en la comedia hace 12 años estrena uno cada año. Por eso, este viernes 12 y sábado 13 de diciembre estará en el Teatro Universidad de Medellín presentando por última vez el show ¿Quién dijo miedo?, y anunciando los detalles del que está por estrenar en 2026, Extraordinariamente imperfecto, cuya preventa estará disponible a partir de este mes. EL COLOMBIANO habló con él.

¿De dónde salió la idea de Quién dijo miedo?

“Es que a mí me han pasado cosas como medio paranormales, solo que cuando se las contaba a los amigos, como casi nadie cree en eso, las terminaba volviendo un chiste. Eran tantos los escépticos, que para poder contar el cuento me tocaba meterle efectos, meterle humor, y ahí todo el mundo se ‘cagaba’ de la risa, entonces empecé a incluir rutinas de miedo en los shows y me di cuenta que a la gente le gustaban mucho, y arranqué a recopilar historias, películas, rituales y terminé armando este show. Es un compilado como de hora y media que nadie se asusta, pero sí se ríen mucho”.

Este show ya lo había presentado a mitad de año ¿qué cambia?

“Cambia mucho porque uno lo va afinando entre una y otra presentación. Uno ahí parado va viendo qué funciona mejor, va improvisando y moviendo las cosas, y eso es lo que yo más disfruto, porque es lo que me permite sentir que no estoy haciendo un trabajo”.

¿Cuándo se dio cuenta que era gracioso?

“Más que hacer reír a mi me gustaba mucho hablar con cualquiera, desde muy chiquito. Por ejemplo, entraba a la biblioteca del colegio y me ponía hablar con la bibliotecaria, le preguntaba de todo, cuál era el libro que más prestaba, el que menos, qué estaba prohibido... era muy preguntón, y me di cuenta de que a través de las preguntas se me abría un panorama y que me llevaba a puntos donde no había estado antes, y eso me podía servir para un chiste, entonces siempre quería saber más. Toda esa información me da mucho contexto y es muy bacano sentir que de una conversación cualquiera salen cosas que terminan llegan al teatro”.

¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo pasa de una conversación cualquiera al guion?

“Yo diría que mi verdadero método es entrevistar las ideas, que es algo así como si yo hablara de lo mismo con mucha gente a la misma vez. Escribo una idea y me voy haciendo todas las preguntas que se me ocurren al respecto”.

¿Por qué estrenar un show cada año? ¿De dónde viene esa tradición?

“Cuando yo empecé a hacer comedia veía que mucha gente top hacia siempre el mismo show y a mí eso no me entraba en la cabeza, porque el humor no funciona así, vos contás dos veces el mismo chiste y ya, pará que ya no es igual. Además, en esa época tenía todo el día libre porque no me salía nada y apenas me estaba dando a conocer, entonces era muchos los shows que alcanzaba a escribir en ese ‘desparche’. Así empecé y ese es mi sello, aunque es muy duro estar allá parado en tarima hora y media y sostener el ritmo”.

¿Y ahora cómo hace si ya no es tan desocupado?