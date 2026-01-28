¡No se las pierda! Este jueves inician las Fiestas de la Candelaria 2026

Las Fiestas de la Candelaria tienen tanta tradición como historia. Actualmente celebran la diversidad cultural de los 17 barrios que hacen parte de la Comuna 10 con diferentes actividades culturales y artísticas. Y justo desde hoy hasta el próximo miércoles se van a realizar en el Centro de Medellín.

Esta celebración, organizada por Distrito Candelaria, lleva el mismo nombre que las fiestas patronales que se celebraban en la ciudad hace 200 años atrás, las cuales eran uno de los eventos religiosos y sociales más importantes de la época. Pero, ¿qué pasó con ellas?

Explica Ricardo Zuluaga, presidente de la Academia Antioqueña de Historia, que, en general, el proceso de formación de los pueblos colombianos comenzó cuando una persona, que podía ser un sacerdote, un hacendado o un minero, solicitó autorización al obispo del momento para tener una capilla viceparroquial. Es así como la mayoría de municipios nacieron alrededor de un templo católico que por norma debía estar dedicado a una advocación específica.

Fue desde 1630, en la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria, que se dieron las primeras celebracione de estas fiestas. “Cada vez que se concedía la autorización para abrir una viceparroquia o cuando se creaba una parroquia, uno de los compromisos de quienes la promovían era celebrar anualmente las fiestas del santo patrono. De ahí se deriva una tradición católica que se conserva en muchos pueblos, especialmente las conocidas fiestas patronales. En ese sentido, Nuestra Señora de la Candelaria fue la patrona original de Medellín”, asegura Zuluaga, Fue el 2 de noviembre de 1675 que se fundó oficialmente la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, hecho con el que también se institucionalizaron estas fiestas.