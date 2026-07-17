Envigado celebra la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel 2026: conozca la programación completa

Desde este viernes y hasta el próximo domingo 26 de julio, el municipio del sur del Valle de Aburrá celebrará la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel, el evento anual que exalta las tradiciones y las expresiones artísticas y culturales de Envigado. Lea: La Feria de las Flores 2026 tendrá más de 120 eventos gratuitos; encuéntrelos aquí “En este 2026, esta es una invitación para reencontrarnos como comunidad, para compartir en familia y disfrutar con alegría y sentido de pertenencia de todo aquello que nos llena de orgullo como envigadeños. Es una oportunidad para abrir el corazón a la cultura, al encuentro ciudadano y a los valores que nos unen como sociedad”, aseguró el alcalde, Raúl E. Cardona González. Estas fiestas, que cuentan con una amplia agenda cultural, son gratuitas y abiertas a todo tipo de público. Conciertos, eventos gastronómicos, desfiles y exposiciones hacen parte de las actividades que se llevarán a cabo durante los diez días de programación.

Así será la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel 2026 en Envigado

A partir de este viernes, y durante toda la semana, en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche estará el Corredor Gastronómico y Artesanal, que reúne a numerosos emprendimientos del municipio.

Para inaugurar el evento, de 06:00 de la tarde a las 02:00 de la mañana, se realizará el concierto Amor por Envigado, en el que se presentarán El Socio, El Charrito Negro y Los Gigantes del Vallenato. Después, el sábado 18 de julio, en el Parque San José habrá un evento dedicado al porro que contará con la participación de La Gran Orquesta de Didier Úsuga. Mientras tanto, en el parque principal, desde las 06:30 de la tarde, se grabará un episodio del reconocido programa Serenata, de Teleantioquia. Luego, a las 11:00 de la noche, comenzará el simulacro decembrino junto a Los 50 de Joselito. El 20 de julio se realizará el acto conmemorativo de la Independencia de Colombia, y el 21 y 22 de julio habrá Noche de Músicas del Mundo en el auditorio de la Institución Universitaria de Envigado, donde se presentará el Grupo Suramérica. Le puede interesar: Medejazz busca cinco grupos locales para presentarlos en el Festival Uno de los eventos más tradicionales de las Fiestas del Carriel es el concurso en el que se premia la mejor morcilla y la mejor empanada envigadeñas. Este año se realizará el 25 de julio, de 02:00 a 05:00 de la tarde, en el parque principal. Después de elegir a los ganadores será el Concierto del Carriel, un espectáculo musical que contará con la participación de David Zahan, Fruko y sus Tesos, la Orquesta La Bocana y la Orquesta La Pascasia. La programación terminará el domingo 27 de julio con la Muestra Silletera, a las 10:00 de la mañana, y el Concierto Popular del Carriel, en el que se presentarán Joaquín Guiller, Camilo Sanz y Julián Castillo.

¿Por qué en Envigado se celebran las Fiestas del Carriel?

De acuerdo con el Centro de Historia de Envigado, la idea de celebrar las Fiestas del Carriel fue del intelectual Hernando Garcés Uribe. En 1946, el también poeta le envió una carta al periodista Bernardo Jaramillo Correa explicándole su ocurrencia. “Con motivo de la reciente celebración de la Fiesta del Maíz en Sonsón, se me ha ocurrido una idea que quiero comunicar a usted que ha sido abanderado de toda buena iniciativa: por qué en Envigado no se celebra anualmente, ‘La Mata del Carriel’. Aquí se fabrican los más finos y de mejor calidad y nuestros hábiles talabarteros mantienen abastecidos los ya escasos mercados del artículo”, escribió.

Garcés relata que, en ese momento, este bolso de cuero, representativo de la cultura arriera, ya estaba cayendo en desuso, por lo que era necesario celebrar ese “símbolo de esta raza macha y bravía” que había sido “deshormonada ahora por los aliños y amaneramientos de la civilización”, según sus palabras. Sin embargo, solo hasta 1951 se realizó la primera edición de estas fiestas, organizada por la Sociedad de Mejoras Públicas. La celebración continuó llevándose a cabo en 1952, 1953, 1960 y 1961, pero luego fue suspendida porque el sacerdote Eugenio Villegas no estaba de acuerdo con ella.

En 1999 las Fiestas del Carriel regresaron. Ese año, el Concejo de Envigado las oficializó mediante el Acuerdo No. 017 del 3 de mayo de 1999 “como manifestación de las tradiciones del pueblo envigadeño y como expresión colectiva de nuestros valores folclóricos, artísticos y culturales, en busca de rescatarlos para nuestras futuras generaciones”. Si quiere conocer más información sobre la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel 2026, puede ingresar al sitio web oficial de Envigado o consultar la cuenta de Instagram @alcaldiadeenvigado.

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