Envigado celebra la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel 2026: conozca la programación completa

Desde este viernes y hasta el próximo domingo 26 de julio, el municipio del sur del Valle de Aburrá celebrará la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel, el evento anual que exalta las tradiciones y las expresiones artísticas y culturales de Envigado.
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“En este 2026, esta es una invitación para reencontrarnos como comunidad, para compartir en familia y disfrutar con alegría y sentido de pertenencia de todo aquello que nos llena de orgullo como envigadeños. Es una oportunidad para abrir el corazón a la cultura, al encuentro ciudadano y a los valores que nos unen como sociedad”, aseguró el alcalde, Raúl E. Cardona González.
Estas fiestas, que cuentan con una amplia agenda cultural, son gratuitas y abiertas a todo tipo de público. Conciertos, eventos gastronómicos, desfiles y exposiciones hacen parte de las actividades que se llevarán a cabo durante los diez días de programación.