No se pierda el DEI Fest, el evento que celebra la diversidad, la equidad y la inclusión

El DEI Fest, el evento que pone los márgenes en el centro, celebrando la Diversidad, la Equidad y la Inclusión, tendrá su tercera edición este viernes 28 y sábado 29 en La Pascasia.

Le puede interesar: ¡Prográmese! Recorrido gratuito por varias iglesias del centro de Medellín antes de Semana Santa

“Queremos que esta edición sea una metáfora viva del mestizaje y la interculturalidad, que ambos estén presentes más allá de lo biológico o lo geográfico, que atraviesen todo lo que somos como personas y en sociedad”, dice un comunicado del festival, que este año tiene por nombre Relatos Mestizos y que pone al porro, la música mestiza por excelencia, como banda sonora de la mano de la Orquesta La Pascasia.

Habrá actividades de todo tipo, conversatorios, teatro sordo, club de juegos, recorridos por la galería de La Pascasia, música y más.

Porque hay mucho por hablar y pensar, entre otras cosas, de habitantes de calle y estigmas, de mujeres y racialización, de derechos y de amor.

Las actividades del festival están programadas para viernes y sábado, pero el evento inaugural será el jueves con un recorrido virtual de la exposición Sueños Diversos, que estará en la UVA del Tesoro hasta el 16 de abril. La transmisión en vivo será a las 2:00 p.m.

Las actividades son casi todas con entrada libre pero con inscripción previa y se harán en distintos lugares de la ciudad como la sede de Comfama San Vicente, la Corporación Surgir, la casa Miradentro, la Estación San Antonio del Metro y otros. Puede consultar o inscribirse a través de las redes de la BUA (@bua.universal).