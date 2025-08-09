Feria de las Flores 2025: Lokillo y Jotapé causaron furor con su show en el Festival de la Trova en Medellín

En medio de la lluvia, el humorista y trovador Yedinson Floréz, más conocido como Lokillo, junto a su colega Jotapé Martínez, encendieron la noche final del Festival Nacional de la Trova de Medellín 2025 con un Espectáculo de improvisación.
El evento se realizó en el marco del Parque Cultural Nocturno de la Feria de las Flores este viernes en el escenario de la Plaza Gardel.
Ambos artistas tienen historia en este certamen: Lokillo ha ganado el festival en dos ocasiones, mientras que Jotapé lo ha hecho tres veces. Esta vez, aunque no competían, sino que estuvieron presentes como jueces,ofrecieron un show de media hora que fue un viaje por diferentes estilos de improvisación musical de Colombia.