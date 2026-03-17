Contradicciones entre Serafino Iácono y Ecopetrol elevan dudas por lujoso apartamento de Ricardo Roa

Un nuevo capítulo se abre en torno a la situación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras revelarse inconsistencias entre versiones públicas y documentos conocidos por autoridades internacionales. El empresario Serafino Iácono aseguró en entrevista con El Tiempo que su relación con Roa es prácticamente inexistente. “Que lo conocí, puede ser, hola, hola, cómo está (...) Pero que yo tenga una relación con él, ¿para qué voy a tenerla? No hago negocios con el Gobierno, no hago negocios con Ecopetrol”, afirmó. Sin embargo, algunos hechos apuntan en sentido contrario, al evidenciar posibles vínculos previos entre ambos. Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por la compra de un inmueble realizada por Roa, en una operación donde figura como intermediario el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien se desempeñó durante 12 años como jefe de seguridad en Pacific Rubiales, empresa que estaría relacionada con Iacono. Entérese: Atención: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias por lujoso apartamento Por esa razón, dicho empresario está bajo escrutinio luego de la reciente imputación de cargos contra Roa, presidente relacionada con la compra de ese exclusivo apartamento.

¿Qué dicen los documentos enviados a la SEC?

Según un memorando derivado de comunicaciones entre la firma Miller & Chevalier —contratada por la junta directiva de Ecopetrol— y la Unidad anticorrupción de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, existen elementos que contradicen la versión del empresario, según información difundida por Caracol Radio. Will Barry, abogado de Miller & Chevalier, señaló en esa comunicación que, según información recopilada, Roa habría comprado un apartamento a Iácono en diciembre de 2022, antes de su nombramiento como presidente de Ecopetrol en abril de 2023.

Serafino Iácono. FOTO COLPRENSA

Además, el documento indica que Roa habría sido invitado en junio de 2023 a la casa de vacaciones del empresario en Punta Cana, donde pasó una noche junto a su pareja, cuando ya ejercía funciones en la compañía.

¿Qué pasa con el caso Termomorichal?

Las inconsistencias también se extienden al caso de Termomorichal, en el que se investiga un presunto pago irregular de US$42 millones relacionado con una opción de compra de activos que, según auditorías, debían haber sido transferidos sin costo. Un informe de la firma Control Risk, contratado por Ecopetrol, señala a Serafino Iácono como posible beneficiario de esos recursos. Esta conclusión se basa en documentos internos de debida diligencia y citados por 6AM W. No obstante, el empresario sostiene que para 2024 ya no tenía participación en las compañías vinculadas al proyecto. Afirmó que su participación fue vendida a Faustia Development Corp, vinculada al Grupo Ethus, propiedad de William Vélez. Según Iácono, estas transacciones se realizaron en dos momentos: el 11 de diciembre de 2015 y el 7 de abril de 2017, cuando se transfirió el remanente cercano al 5% que aún conservaba Proenergy.

¿Qué dicen las auditorías y documentos recientes?

Pese a lo afirmado por el empresario, tanto el informe de Control Risk de marzo de 2024 como un documento de debida diligencia fechado el 23 de octubre de 2024 lo siguen señalando como uno de los “beneficiarios reales y controlantes” de Termomorichal, junto a William Vélez. Le puede gustar: Ecopetrol sube 34% el precio del gas para 2026 y deja contratos sin renovar: viene déficit del 20% Estas discrepancias abren interrogantes sobre la calidad de la información entregada a la junta directiva de Ecopetrol y sobre el cumplimiento de estándares de gobierno corporativo en una empresa listada en bolsa.

¿Qué dudas deja el proceso?

El caso se complica con otros elementos, como los cruces de dinero y las escrituras relacionadas con el apartamento adquirido por Roa, lo que dificulta esclarecer si hubo tráfico de influencias o desvío de recursos.