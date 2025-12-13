x

Falleció a los 60 años Peter Greene, legendario villano en La Máscara y Pulp Fiction

Las autoridades continúan con la investigación para determinar la causa del deceso, tras el hallazgo del cuerpo en un apartamento de Nueva York.

    Murió en su apartamento en Nueva York el actor Peter Greene, de 60 años. FOTOS: Tomadas de Instagram @badass_petergreene
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

13 de diciembre de 2025
bookmark

El mundo del cine lamenta con profundo dolor la muerte de Peter Greene, de 60 años, actor reconocido por sus interpretaciones en Pulp Fiction y The Mask (La Máscara). Su cuerpo fue hallado este viernes en su apartamento del Lower East Side de Nueva York, según informó su antiguo representante al diario The New York Post.

Por el momento se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, las autoridades ya adelantan las investigaciones, luego de recibir el reporte de vecinos que afirmaron haber escuchado música sonando de manera continua en el lugar del hallazgo.

Lea también: Falleció Robe Iniesta, referente del rock español y fundador de Extremoduro

Greene será recordado por su destacado papel como el antagonista Dorian Tyrell en La Máscara, película de 1994 producida por New Line Cinema junto con Dark Horse Entertainment y protagonizada por Jim Carrey (Stanley Ipkiss) y Cameron Diaz (Tina Carlyle).

Otro de los personajes por los que este actor se dio a conocer fue Zed en Pulp Fiction (1994), donde interpretó a un violento criminal en la célebre cinta de Quentin Tarantino.

También participó en otras producciones cinematográficas como The Usual Suspects (1995), Blue Streak (1999), Clean, Shaven (1993) y The Prophecy 2 (1998), además de series de televisión como Law & Order, The Black Donnellys y Just Shoot Me!

Hasta el momento no hay un pronunciamiento de colegas de Greene, aunque en redes sociales ya circula la noticia y se recuerda el legado que dejó este actor, ampliamente reconocido por la crítica gracias a sus icónicos papeles en la industria del cine y el entretenimiento.

Siga leyendo: Los “ángeles sin alas”: por qué Lászlo Krasznahorkai mencionó a Elon Musk al recibir el Nobel

