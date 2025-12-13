Falleció a los 60 años Peter Greene, legendario villano en La Máscara y Pulp Fiction

El mundo del cine lamenta con profundo dolor la muerte de Peter Greene, de 60 años, actor reconocido por sus interpretaciones en Pulp Fiction y The Mask (La Máscara). Su cuerpo fue hallado este viernes en su apartamento del Lower East Side de Nueva York, según informó su antiguo representante al diario The New York Post.

Por el momento se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, las autoridades ya adelantan las investigaciones, luego de recibir el reporte de vecinos que afirmaron haber escuchado música sonando de manera continua en el lugar del hallazgo.

Greene será recordado por su destacado papel como el antagonista Dorian Tyrell en La Máscara, película de 1994 producida por New Line Cinema junto con Dark Horse Entertainment y protagonizada por Jim Carrey (Stanley Ipkiss) y Cameron Diaz (Tina Carlyle).