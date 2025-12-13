Dávila estaría en consulta de centroderecha y otros secretos en De Buena Fuente

Ante las súplicas de varios sectores para que la derecha se una de cara a las selecciones de 2026, este fin de semana habría noticias en ese sentido. Todo indica, según fuentes, que la precandidata presidencial Vicky Dávila aterrizaría a la consulta que están armando David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.
En el pasado, el propio Luna dijo públicamente que la exdirectora de Semana había rechazado el ofrecimiento a esa unión, pero hoy el panorama es distinto. Ese frente de centroderecha tendría una línea roja acorto plazo: no unirse a Abelardo de La Estrella y, en cambio, atraer a otras candidaturas como la de Juan Carlos Pinzón o Enrique Peñalosa.