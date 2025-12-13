Clásico Paisa quedó en tablas y el título se definirá en la vuelta, el próximo miércoles en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional empató sin goles con el DIM en el duelo de ida por el título de la Copa BetPlay, que se definirá el próximo miércoles a las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot. Tras un primer tiempo en el que fueron más las faltas y las tarjetas amarillas que las opciones creadas en los arcos defendidos por Washington Aguerre y David Ospina, en la segunda parte todo cambió. El encuentro fue dominado por el local, que no pudo celebrar debido al excepcional desempeño del arquero rojo. En la primera mitad, el duelo no fue tan claro, con muy pocas aproximaciones en cada arco. Para el DIM, dirigido por Alejandro Restrepo, las mejores oportunidades fueron para Brayan León, a los 13’, y Juan David Arizala, a los 23’; mientras que Andrés Román tuvo la más clara para el verde a los 37 minutos. Pero los cambios en la segunda parte y la actitud de los jugadores de ambos equipos lograron generar mejores opciones, sobre todo para el verde, que fue superior. Nacional llegó con peligro con Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla, Camilo Cándido y Edwin Cardona, quienes contaron con las opciones más claras para abrir el marcador. En todas, el arquero del Poderoso, Washington Aguerre, llegó con sus manos y pies, salvando remates a quemarropa, de tiro libre y con lanzamientos cruzados: fue impasable. “La verdad, de todas la opción más complicada fue la de Edwin; es un cobrador muy bueno, potente, eligió bien el palo, pero afortunadamente logré llegar y salvar el arco. Es algo que me llena de satisfacción, y ahora toca preparar lo que será la vuelta, que seguro también será compleja y difícil”, comentó Aguerre, quien fue elegido como el jugador del partido. Jaime Alvarado, por su lado, hizo un llamado para que los hinchas rojos los acompañen el miércoles. “Esperamos que los aficionados nos acompañen en la vuelta, todos estamos mentalizados en dejar el alma y darlo todo para buscar el título y darles una alegría”. Tras una gran fiesta tanto en la salida de los equipos como en el medio tiempo, los hinchas del Verde salieron con el sinsabor de no poder celebrar el gol, pero confiados en que, así como el equipo fue dominador en el segundo tiempo, lo serán el miércoles en la definición del título. Por ahora, en el historial de duelos por Copa, la ventaja sigue siendo favorable para el DIM, que registra ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas. Las nóminas Nacional formó con David Ospina; Camilo Cándido, William Tesillo, César Haydar, Andrés Román; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Marino Hinestroza y Alfredo Morelos. DIM lo hizo con Washintong Aguerre; Esneyder Mena, José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léyder Berrío, Juan Arizala; Brayan León y Francisco Fydriszewski

Reviva acá el minuto a minuto

Termina el partido con empate sin goles, y ahora todo se definirá en el segundo juego, el miércoles 17 de diciembre. Minuto 90+5: Tarjeta amarilla para Luis Sandoval. Minuto 90+2: Sale del campo Esneyder Mena para darle ingreso a Léyser Chaverra en el DIM. Minuto 90: Se jugarán seis minutos más en el Atanasio Girardot. Minuto 88: Juan Bauza llega en el Verde y sale Mateus Uribe. Minuto 86: Cambios en el DIM, ingresan Francisco Chaverra y Luis Sandoval y dejan el campo Juan David Arizala y Francisco Fydriszewski. Minuto 85: Dairon Moreno frente a Aguerre pierde el gol, el arquero uruguayo respondió en dos oportunidades y salvó tras remata de Asprilla y Cándido. Minuto 79: Cambios en Nacional: Ingresan Juan Manuel Zapata por Campuzano que se lesionó en la falta que le cometió a Mena y Dairon Asprilla por Alfredo Morelos. Minuto 77: Tarjeta amarilla para Jorman Campuzano por falta sobre Esneyder Mena, quien ganaba la banda en el medio campo. Minuto 74: Cobro de tiro libre del DIM de Jarlan y tanto Baldomero y Ortiz se perdieron la mejor opción en el segundo tiempo, ambos se fueron en blanco, pero estuvieron cerca. Se alistan para ingresar Juan Bauzá y Dairon Asprilla en Atlético Nacional. Minuto 72: Tarjeta amarilla para Camilo Cándido por falta sobre Baldomero Perlaza en el medio campo. Minuto 66: Cambios en el DIM, se van Brayan León y Léider Berrío para el ingreso de Serna y Barrera. Se preparan dos cambios para el Poderoso: Jarlan Barrera y Alexis Serna. Minuto 61: Cobro de tiro libre de Edwin Cardona y el arquero Aguerre salva de nuevo al Poderoso, despejando el balón. Minuto 56: Tarjeta amarilla para el delantero rojo, Francisco Fydriszewski por falta sobre Jorman Campuzano, tratando de ganar la pelota en el medio campo. Minuto 55: Cambio en Atlético Nacional va al campo Marlos Moreno y deja la cancha Andrés Sarmiento, que regresaba tras una lesión que lo dejó varias semanas por fuera del campo. Los dos equipos salieron más activos en busca del arco rival. Ahora el Minuto 46: Washintong Aguerre salva al DIM, tras llegada de Andrés Sarmiento, puso la mano y envió el remate al tiro de esquina. Cambio en el segundo tiempo en Nacional, va al campo Edwin Cardona por Rengifo. Minuto 45+5: Termina el primer tiempo en el Atanasio Girardot. Minuto 45: Se jugarán cuatro minutos más en el primer tiempo. Minuto 42: Choque de José Ortiz sobre Juan Rengifo y ambos caen en el campo, llaman la atención médica porque ambos resultaron con cortes en el rostro. Minuto 39: Tarjeta amarilla para Juan David Arizala del DIM. Minuto 37: Se salvó DIM, Andrés Román solo, tras una gran acción colectiva, remató mal sobre el arco de Aguerre, que ya estaba sin opción de llegar a la pelota. Minuto 35: Hasta ahora, solo aproximaciones en ambos arcos, pero ninguna llegada con la contundencia para abrir el marcador. Minuto 27: William Tesillo que ya tiene amarilla, está jugando al límite, ya golpeó sin balón (codazos) a los dos delanteros del DIM pero el central Jairo Mayorga del Tolima el ha perdonado la segunda amarilla al defensor verdolaga. Minuto 23: Llegada de DIM, Brayan León se aviva en la salida de Nacional, roba el balón y habilita a Juan Arizala quien sacó el remate y David Ospina alcanzó a meter la mano para salvar su arco. Minuto 18: Tarjeta amarilla para Léider Berrío del DIM por falta sobre Juan Manuel Rengifo, en el medio campo. En los primeros 15 minutos los jugadores se han dedicado más a cortar juego y cometer faltas que ha generar acciones de peligro. Ya tienen amarilla, William Tesillo por Nacional y Daniel Londoño del DIM. Minuto 13: Opción de Brayan León pero no es contundende para lograr la apertura del marcador en el Atanasio Girardot. Arrancó el partido en el Atanasio Girardot, por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay.

Así se vivió la previa

Atlético Nacional y DIM se miden en el Atanasio Girardot por el duelo de la ida de la final de la Copa Betplay, en la que los rojos tienen un historial positivo con ocho triunfos, tres empates y seis derrotas, con mejor diferencia de gol 26 por los 25 de los verdes. De igual manera, y según datos suministrados por el Rey de Copas, como local por Copa, Nacional tiene cinco victorias, sobre tres derrotas y ningún partido igualado. El Verde se aferra a las estadísticas de los últimos cinco encuentros como local en el Clásico Paisa, para soñar con el triunfo, ya que acumula cuatro victorias y un empate. Maluma quien estuvo en las divisiones menores del Verde, fue uno de los invitados especiales en el Atanasio. “Estoy feliz de poder vivir esta fiesta, yo Juan Luis el futbolero, el que jugó en las divisiones menores de Nacional, me siento emocionado de vivir esto, acá abajo, con el estadio lleno, acá he cantado, pero estar en el clásico, en diciembre y en una final es indescriptible”, comentó en la transmisión oficial el cantante.

Los aficionados de Atlético Nacional y DIM llegaron en gran cantidad al Atanasio Girardot para disfrutar la final de la Copa Betplay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Los hinchas verdes y rojos llegan al Atanasio Girardot para el duelo ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA