¿Comer empanada con vino? Más de 30 expertos le enseñan cómo consumir esta bebida en Expovinos 2025

Experiencias de maridaje, charlas con expertos, catas a ciegas y más de 800 referencias en promoción son algunas de las actividades que harán parte de la edición 20 de este evento.

  • Más de 30 expertos internacionales de España, Italia, Argentina y Chile estarán en Expovinos 2025. FOTO Jaime Pérez
    Más de 30 expertos internacionales de España, Italia, Argentina y Chile estarán en Expovinos 2025. FOTO Jaime Pérez
El Colombiano
El Colombiano
01 de septiembre de 2025
bookmark

Expovinos, la feria de vinos más grande de Colombia, está de cumpleaños. Hasta el 14 de septiembre, en los almacenes Carulla y Éxito de todo el país habrá promociones para la compra de botellas de vino. A su vez, la programación académica con expertos, experiencias de maridaje y el tradicional concurso de vinos se realizarán en el Éxito de Viva Envigado y en el Éxito Country, de Bogotá.

Lea: ¿Cuáles bebidas alcohólicas son las más consumidas en Colombia?

Esta feria nació en 2005 con el propósito de, más que ser una feria para promover el consumo responsable de esta bebida, educar sobre el origen y uso del vino en el día a día, sobre todo en Colombia, donde la cerveza y el aguardiente dominan el ranking de las bebidas alcohólicas más consumidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

John Tello, director de Expovinos, explica que para la edición 20, el evento llega renovado, pero con el mismo objetivo que lo ha movido durante estas dos décadas.

“Nosotros hemos trabajado en construir cultura del vino. Además de ser líderes en ventas en esta categoría, el grupo Éxito ha educado sobre el consumo. En esta versión seguimos apostando por los expertos que ya están dentro de este mercado, pero también por aquellos que participantes que quieren hacer parte de él”, explica.

Este año, la temática central de la feria es “El vino va con todo”, una premisa que busca popularizar esta bebida y extender la idea de que con la gastronomía colombiana también “pega” un merlot o un chardonnay. Por eso, una de las actividades centrales de Expovinos son las experiencias de maridaje, donde los participantes “se darán cuenta que el vino no solo puede utilizarse para acompañar comidas especiales, sino que también puede ser un buen acompañante de platos típicos colombianos como una empanada, un ajiaco o unos frijoles”, asegura Tello.

Además, el evento contará con la participación de 30 expertos internacionales de Argentina, Chile, España e Italia, quienes compartirán las historias y secretos de las mejores botellas de esta bebida. Siete jurados especializados también se encargarán de realizar las famosas catas a ciegas, que consisten en evaluar diferentes tipos de vino para elegir a los mejores en 16 categorías, con el fin de que los consumidores tengan una guía para llevarse una buena botella a casa.

La programación en el Éxito Viva Envigado se llevará a cabo los días jueves, viernes, sábado y domingo de esta y la próxima semana. Por ejemplo, este jueves 4 de septiembre a las 4:30 de la tarde, la experta Catalina Restrepo hablará sobre dos variedades argentinas, torrontés y malbec. El viernes 5 de septiembre a las 6 de la tarde, el chileno Domingo Covarrubias dictará la conferencia 120 razones para brindar.

Por último, durante los días de Expovinos habrá más de 800 referencias a partir de 14.950 pesos y habrá ofertas de pague 2 lleve 3 en 500 referencias. ¡A brindar!

Siga leyendo: Lo difícil no es hacer que la gente vaya al restaurante si no que vuelva

