School of rock, un ‘salón’ para aprender la técnica y el espíritu de la música

School of rock, la escuela de música más grande del mundo –cuenta 450 franquicias operativas y más de 80.000 estudiantes– llegó a Medellín. El proyecto, que abrió sus puertas en la ciudad en marzo, ya cuenta con más de 100 estudiantes.

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La historia de las escuelas de rock empezó en 1996, cuando Paul Green, el fundador, empezó a dar clases particulares de música en Filadelfia (Estados Unidos). En 1998 abrió la primera escuela y revolucionó el aprendizaje musical con un modelo de experiencia directa: los alumnos aprenden tocando en vivo en bandas y desde la primera clase, los estudiantes son capaces de tocar una canción.

En América Latina hay 26 escuelas, cuatro de ellas en Colombia, tres están en Bogotá y una en Medellín, que empezó en El Poblado.

“Somos una escuela completamente entretenida porque desde que los chicos llegan aprenden a tocar una canción”, dice José Lopera, director musical de School of Rock y baterista de Xmosis.

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“Es básicamente una ingeniería inversa, lo que hacemos es que a través de la práctica, con el aprendizaje de las canciones, les vamos entregando todo lo que tienen que saber de ingeniería musical, vamos diseccionando todo, melodía, armonía, radio, lectura de partitura, todo. Pero lo que buscamos es que realmente sea divertido”, dice Simón Villegas, gerente general de School of Rock Medellín.

Como es una escuela de rock se enseña bajo, guitarra, batería, teclados y voz a niños a partir de los 4 años, hasta adultos de todas las edades. Hay salones de clase para sesiones individuales y salas de ensamble para ensayar en grupo. Aunque no tengan clases programadas, los estudiantes puede reservar las salas sin costo para ir a practicar y usar los instrumentos de la escuela. Las presentaciones en vivo se hacen cada tres meses, cuando son adultos, y cada seis, para los jóvenes de 12 a 18.