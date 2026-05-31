El Giro de Italia-2026 premió la madurez de Bernal y el carácter combativo de Rubio: así quedaron los colombianos

Tal vez si a Éiner Rubio el Movistar Team lo hubiera llevado como jefe de filas al Giro de Italia que terminó este domingo en Roma, el corredor boyacense habría ocupado un lugar entre los diez mejores de la clasificación general como lo logró su compatriota Egan Bernal (Netcompany INEOS). En lo incierto que es el ciclismo, los dos lograron acabar el exigente recorrido de 3.470 kilómetros y cerrar con protagonismo otra gran vuelta en sus exitosas carreras deportivas.

La actuación de ambos en la edición 109 de la corsa rosa que conquistó por primera vez el danés Jonas Vingegaard (Visma) merece aplausos luego de la labor que terminaron desempeñando en medio de las adversidades encontradas en el exigente recorrido.

De principio a fin, y más allá de que no lograron victorias ni terminaron en el podio, su espíritu combativo y el gran nivel exhibido evidencia que se mantienen a la altura de los grandes del pelotón.

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Bernal llegó a su tercer Giro como líder del Netcompany Ineos al lado de su compañero Thymen Arensman, quien finalmente asumió las riendas del equipo cuando el colombiano, sorpresivamente en la primera subida de categoría en la presente edición, y que tuvo lugar durante la cuarta fracción entre Catanzaro y Cosenza, la pasó realmente mal y quedó descolgado del grupo de favoritos.

“Me dejé caer porque mi frecuencia cardíaca estuvo por encima de 190 durante 20 minutos y pensé que me iba a morir. Fue terrible. Y me sorprendió muchísimo. No sé qué pudo ser. Ni siquiera tenía dolor en las piernas, era solo el pulso”, explicó Bernal en ese momento ante los medios de comunicación.

Después, tras el desgaste acumulado, Egan, campeón del Giro en 2021 y séptimo en 2025, fue cediendo terreno ante sus oponentes y su compañero Arensman quedó por delante de él en la tabla de posiciones, por lo que el colombiano, con la madurez que se requiere, asumió el rol de gregario, logrando que su compañero terminara cuarto en la general después de varios días luchando por terminar en el podio.

“Gracias amigo”. Esas fueron las palabras de Thymen para a Egan en la jornada 20, tras defenderlo en la alta montaña, en Piancavallo, como sucedió en el recorrido de la semana final, en la que Bernal volvió a exhibir un nivel alto.

“Aunque muchos no crean, un cuarto lugar en un Giro es algo valioso. Thymen está mostrando su mejor versión, lo felicito. Esto es lo que queda”. Así respondió Bernal tras el gesto de agradecimiento de su colega. El esfuerzo del criollo no quedó en vano, pues terminó en la décima posición de la general, a 12.52 del danés Vingeggard.