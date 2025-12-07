Conozca a Daniela Restrepo Roldán, la paisa detrás de la magia de Zootopia 2

La segunda entrega de Zootopia está rompiendo récords en América Latina y el mundo. Durante su fin de semana de estreno, la película sumó más de US$27,5 millones en taquilla y superó los 5,8 millones de espectadores en la región, convirtiéndose en la cinta animada más vista de esos días. Además, alcanzó una apertura global estimada de US$559,5 millones, lo que la posicionó como el mayor estreno animado en la historia de Disney.
Entre ese equipo gigante de artistas y especialistas que lograron que Judy Hopps, Nick Wilde y decenas de nuevas especies animales conquisten otra vez al público, está el trabajo de Daniela Restrepo Roldán, una joven animadora paisa que desde hace más de dos años hace parte de Walt Disney Animation Studios.