El libro de Claudia Muñoz que conecta la neurociencia con la fe

Al partir de la convicción de que hay una parte de nuestro cerebro que conecta con la espiritualidad, Claudia Muñoz lanzó su libro Dios en el cerebro, neurociencia para una fe perdida.

    Las consultas a la doctora Muñoz se le pueden realizar a su cuenta de Instagram: @psicobioespiritualidad
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Con base en sus investigaciones, ejercicios prácticos y reflexiones bíblicas, la autora saca a la luz este manual con el fin de que seamos seres más completos e invita a recuperar la fe, pero no detrás del dogma.

En su trasegar profesional y de las lecturas bíblicas a comunidades y a personas privadas de la libertad, Claudia Muñoz recoge una obra en la que reúne psicología, neurociencia y espiritualidad.

El libro ayuda a reconocer las huellas emocionales de experiencias religiosas dañinas, a reconciliar la mente y el corazón para vivir una fe auténtica y a encontrar un propósito más allá de la culpa, el miedo y la imposición.

“Hay una parte de nuestro cerebro que reconecta con esa esencia y con esa espiritualidad y eso nos devuelve la fe”, dice la psicóloga y neuroterapeuta Claudia Muñoz. Puede contactarla o hacerle comentarios en su cuenta de instagram @psicobioespiritualidad

