El archivo oculto de Rodrigo D. No futuro

Estrenada en 1990 y dirigida por Víctor Gaviria, Rodrigo D. No futuro fue el primer largometraje colombiano en llegar al prestigioso Festival de Cannes.
La cinta narra la vida de jóvenes de barrios populares de la Medellín de los años ochenta, atrapados entre la violencia, la falta de oportunidades y la búsqueda de identidad en la música punk. “Fue como quitarnos el telón de una realidad que estaba sucediendo”, recuerda Mauricio Builes, coordinador de Casa Betsabé, donde se exhibieron imágenes inéditas de la película.