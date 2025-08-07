Tradición sobre ruedas: así fue el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

Fueron 489 kilómetros los que Nelson Mario Muñoz tuvo que recorrer por carretera para, este jueves, hacer parte del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de Medellín. En la larga fila de vehículos que salieron desde la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) para atravesar la ciudad hacia el sur –exactamente, un recorrido de 17 kilómetros hasta llegar a la Universidad EAFIT–, el suyo se distingue por un detalle particular: si uno mira el techo notará que está elevado, y debajo de él hay una especie de espacio que recuerda al ático de una casa.
Y es que es justamente eso. El auto de Nelson es un Volkswagen Tipo 2 T2, conocido en el mundo de los expertos y aficionados automotrices como Kombi, y entre los simples mortales, como la furgoneta característica del movimiento hippie. Su modelo, un Westfalia de 1978, es una versión camperizada diseñada para viajeros, con comodidades propias de una casa: cocina, cama y un área común.
Lea: ¡A volar se dijo! Vuelve el Festival de Cometas en el Poblado
En la de Muñoz, por ejemplo –quien viene desde Machetá, un municipio ubicado al nororiente de Cundinamarca–, cuando uno entra por la puerta del costado derecho, se encuentra con la cocina y una mesa plegable que hace las veces de comedor. Pero si se desarma, explica Nelson, ese mismo espacio se convierte en una habitación, y en el “segundo piso”, en lo que simula un pequeño ático, hay otra con una cama doble.
“Prácticamente caben cinco personas durmiendo en la casa”, dice el dueño, quien, si bien ya había sido espectador de este evento en ocasiones anteriores, esta es la primera vez que participa en el Desfile de Autos, que este año celebró su edición 28.