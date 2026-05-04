En video | Así se iluminó el Cristo Redentor con los colores de la bandera de Colombia

Mientras la cantante Shakira realizaba un concierto gratuito ante más de dos millones de personas en la playa de Copacabana, el monumento al Cristo Redentor se iluminó con los colores de la bandera de Colombia. Esta intervención, realizada mediante una proyección tipo mapping, fue una estrategia de city branding y promoción turística liderada por ProColombia y la Alcaldía de Barranquilla. Los elementos visuales y sitios mostrados incluyeron símbolos nacionales y culturales. Además de la bandera tricolor, se proyectaron las mariposas amarillas representativas de la obra de Gabriel García Márquez, así como otros íconos asociados a la identidad cultural del país. Entérese: Shakira, la que factura y rompe récords: reunió 2,2 millones y superó a Lady Gaga y Madonna

La proyección destacó la diversidad de Colombia a través de sus regiones, el Caribe, el Pacífico, los Andes Occidentales, los Andes Orientales, la Orinoquía-Amazonía y el Macizo. También se incluyeron referencias visuales de ciudades principales como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Se exhibió el eslogan “El País de la Belleza”, traducido al portugués como “O País da Beleza”, con el fin de atraer al mercado brasileño.

El despliegue se realizó en paralelo al concierto, que concentró una alta afluencia de público local e internacional en la zona costera de Río de Janeiro. La intervención visual en el Cristo Redentor hizo parte de una serie de acciones coordinadas para aumentar la visibilidad de Colombia en Brasil durante el evento.

El objetivo de esta estrategia fue aprovechar la visibilidad internacional del concierto para invitar a los brasileños a considerar a Colombia, y específicamente a Barranquilla, como un destino para el turismo y la inversión. La vocera de este llamado fue Ana María Aljure Reales, gerente de Ciudad de Barranquilla, quien se refirió a las oportunidades que ofrece la capital del Atlántico en materia de talento humano y desarrollo social. “Y aquí desde Río de Janeiro, en los pies del Cristo Redentor, una de las siete maravillas del mundo moderno. Barranquilla hoy tiene un mensaje poderoso haciéndole una invitación a los inversores brasileños que inviertan en la ciudad de Barranquilla, es una ciudad de oportunidades” Le puede interesar: Shakira está lista para su megacocierto gratuito en Río de Janeiro; será la mayor actuación de su carrera

A su vez, destacó las condiciones que posicionan a la ciudad como un punto de desarrollo económico en la región, con énfasis en su infraestructura y su actividad empresarial.

“Barranquilla es la ciudad donde hay puerto, donde hay industria, donde hay empresas y donde hay lo más lindo de todo, el calor humano. Hoy Barranquilla está de moda.”