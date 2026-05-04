En video | Así se iluminó el Cristo Redentor con los colores de la bandera de Colombia

Mientras la cantante Shakira realizaba un concierto gratuito ante más de dos millones de personas en la playa de Copacabana, el monumento al Cristo Redentor se iluminó con los colores de la bandera de Colombia. Esta intervención, realizada mediante una proyección tipo mapping, fue una estrategia de city branding y promoción turística liderada por ProColombia y la Alcaldía de Barranquilla.
Los elementos visuales y sitios mostrados incluyeron símbolos nacionales y culturales. Además de la bandera tricolor, se proyectaron las mariposas amarillas representativas de la obra de Gabriel García Márquez, así como otros íconos asociados a la identidad cultural del país.
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