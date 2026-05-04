Mujeres son más dueñas de negocios que hombres: hay 36.970 más que dueños en Colombia

¿Quiénes están detrás de los negocios en los que compramos a diario? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este lunes los resultados de la tercera entrega del Censo Económico Nacional Urbano y despejó la duda. Esta radiografía, la más completa en tres décadas, pone rostro a los propietarios de las unidades económicas en 1.122 municipios del país. Los datos, recopilados entre 2024 y 2025, analizan a 1.190.936 propietarios (el 59,4 % del total censado), permitiendo entender variables clave como sexo, edad y nivel educativo de quienes mueven la economía desde los barrios hasta las grandes avenidas. Entérese: El 70% de las pymes no sobrevive 5 años, ¿cómo evitarlo?

Censo Económico Nacional Urbano.

El protagonismo de la mujer en la economía urbana

Una de las noticias más relevantes de este informe del Dane es la brecha positiva a favor del liderazgo femenino. Por primera vez en un registro de esta magnitud, se confirma que en Colombia hay más mujeres propietarias de unidades económicas que hombres. Con un total de 613.953 propietarias frente a 576.983 hombres, la diferencia es del 3,10% (36.970 unidades adicionales lideradas por ellas). “La mayor participación de mujeres no es un dato menor, sino un indicador de su papel cada vez más visible en la dinámica productiva”, destacó Piedad Urdinola, directora del Dane. Conozca más: Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

Radiografía del propietario de negocios en Colombia

El censo no solo revela género, sino también la experiencia y el nivel de estudios de quienes emprenden en el país. De acuerdo con los resultados, el perfil predominante es el de una persona adulta entre los 35 y 59 años, con una formación escolar que se concentra en los niveles medios. Así las cosas, la mayor concentración de dueños de negocios se encuentra en la madurez productiva. Los rangos de edad están distribuidos de la siguiente manera: -40 a 44 años: 140.664 personas (11,8%). -45 a 49 años: 137.312 personas (11,5%). -35 a 39 años: 127.655 personas (10,7%). -50 a 54 años y 55 a 59 años: Ambos grupos con 128.473 personas cada uno (10,7%). En contraste, los extremos generacionales tienen una participación pequeña. Por ejemplo, los jóvenes de 15 a 19 años representan solo el 0,6%, mientras que los mayores de 85 años alcanzan el 0,5%. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los datos da cuenta que el bachillerato es la tendencia entre los propietarios de negocios. Además, según el Dane, un dato revelador para las políticas públicas es que la propiedad empresarial urbana en Colombia está mayoritariamente en manos de personas con educación básica y media. Y están distribuidos así: -Educación Media (Bachillerato): 347.489 (29,2%). -Básica Primaria: 273.020 (22,9%). -Básica Secundaria (Hasta 9°): 145.795 (12,2%). El Dane indicó que esta estructura evidencia una menor presencia de propietarios con formación profesional o de educación superior, lo que plantea retos en materia de productividad y capacitación técnica. En contexto: “Con uno es suficiente”, “Sé que quiero ser mamá”, “No es mi proyecto”: tres historias que explican la caída de nacimientos

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