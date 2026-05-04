Plaza Mayor genera más de US$40 millones en eventos para Medellín

Cada vez más personas se interesan por visitar a Medellín. El año pasado rompió récord de visitantes extranjeros al alcanzar la cifra de 1,2 millones. Una parte del impulso obedece a que la ciudad se ha posicionado como un destino estratégico para eventos de talla nacional e internacional.
Solo para tener una idea, este mes la ciudad celebrará Expotatuaje, el mayor evento de tatuajes en América Latina y que reunirá a cientos de expositores y amantes de la tinta en el mundo. Se celebrará del 8 al 10 de mayo de este año.
Y ni hablar de la Feria de las Dos Ruedas, que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026 y espera atraer a miles de visitantes.
Le puede gustar: ¡Un éxito! Colombiatex 2026 movió US$11,6 millones con la visita de más de 20 países y 17.000 compradores
Ambos eventos se desarrollarán en el centro de convenciones Plaza Mayor. Ese espacio es uno de los principales motores de ese ecosistema de eventos.
Para sus administradores, la operación del recinto no solo dinamiza el turismo, sino que también activa múltiples sectores económicos en la ciudad.