Corozo, una road movie colombiana que llega a las salas de cine alternativas del país

El sábado 21 de marzo a las 2:40 p.m. en el Museo de Arte Moderno de Medellín, se proyectará Corozo, el primer largometraje del colombiano Simón Elías, quien cumplió los roles de guionista, director y protagonista.
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Según Elías, Corozo es una película concebida bajo un modelo de producción independiente, en el que las decisiones creativas estuvieron ligadas desde el inicio a las limitaciones presupuestales. El guión fue escrito en tres semanas, con una planificación orientada a reducir costos. Por ejemplo, el equipo trabajó en locaciones exteriores y con luz natural. Esta estrategia permitió prescindir de equipos técnicos adicionales y optimizar los recursos disponibles.