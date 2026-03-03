Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos

Drones de ocho hélices, con capacidad para cargar más de 25 kilos y que se pueden controlar hasta a 40 kilómetros de distancia serían los modelos que están usando las disidencias de las Farc para atacar, intimidar y vigilar en el Norte y Nordeste antioqueño. Estos se habrían conseguido por convenios de este grupo armado con cuestionables empresarios chinos que permiten su importación sin tantas restricciones legales. Así quedó evidenciado el pasado fin de semana cuando tropas de la Cuarta Brigada incautaron uno de estos drones en San#Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño, en un operativo contra el frente 36 de este grupo armado; según las investigaciones, este grupo armado tendría una buena cantidad de estas aeronaves no tripuladas para sus ofensivas.

El gobernador Andrés Julián Rendón manifestó, tras cancelar su visita a Hidroituango por unos sobrevuelos de drones, que “el Ejército nos advirtió que son drones de las disidencias de las Farc que son similares a los que ellos habían incautado el día anterior”. En algunos casos usarían estos equipos, que serían los de mayor gama, puesto que en el mercado se pueden conseguir en hasta $35 millones, pero también, si los requieren para vigilancia o para golpes puntuales, sacan la “gama baja”, aquellos equipos comerciales que se pueden conseguir en plataformas de internet y centros comerciales por un valor que no supera los $3 millones.

Especificaciones

Según la información de inteligencia, estos drones son eléctricos mutirrotor de tipo industrial, tienen una plataforma de carga pesada (heavy lift), la cual permite transportar elementos que antes debían llevarse en helicópteros o grúas. Según su modelo y configuración pueden transportar hasta 25 kilos. Cuentan con dispositivos para el reconocimiento, vigilancia y fotogrametría (mediciones precisas en 3D mediante fotos). También se pueden ubicar sensores, cámaras térmicas, radios y demás dispositivos que requieran, según sus necesidades criminales. Entérese: En video | Estos fueron los drones que sobrevolaron Hidroituango y que obligaron a cancelar visita del gobernador y el alcalde El control se puede hacer de dos maneras. Mediante un radio puede alcanzar hasta los 30 kilómetros de distancia, mientras que si se controla por internet puede superar los 40 kilómetros de distancia, contando con los elementos para no perder su control. La autonomía de vuelo depende del tipo de carga que se esté transportando. Si es de tipo media, puede volar hasta 30 minutos, mientras que si lo que lleva es muy pesado, esta se reduce a los 18 minutos, como máximo. Si están descargados, su autonomía puede llegar a la hora y 10 minutos.

¿Cómo se consiguen?

Fuentes de inteligencia aseguraron que estos dispositivos, si bien se pueden comprar por internet, debido a que también son usados por organismos de socorro para apagar incendios, entre otros usos, existen ciertas limitaciones y ahí es cuando entran en escena los contactos que tienen las disidencias de las Farc en este país asiático. La divulgación de los archivos de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, –máximo cabecilla de este grupo armado– tras la incautación de sus computadores el 23 de julio de 2024, permitió conocer las fuertes alianzas logísticas y estratégicas de este grupo armado con China, que le facilitarían conseguir drones y otros elementos tecnológicos. Quien estaría facilitando la entrada de estos equipos a Colombia, según estos expedientes, sería el empresario Jixing Zhang, quien aparece en varias fotos con alias Calarcá y quien también habría apoyado a las disidencias para reparar sus fusiles, morteros y otras armas en Venezuela.

Para ingresarlos al país, en ocasiones se hacen en vuelos comerciales y en otros los ingresan junto con el tráfico de armas desde Ecuador, según información judicial. Estos elementos entran desarmados para que no ocupen mucho espacio y puedan pasar desapercibidos. “Cuando llegan a la zona donde van a ser tripulados, se comienzan a armar y hasta los adaptan de acuerdo con las labores criminales que puedan tener previstas”, explicaron investigadores del tema de drones de estos grupos armados en Antioquia. No obstante, el uso de estas aeronaves no tripuladas por parte de los grupos armados aún se encuentra en etapa del ensayo y error, principalmente en cuanto a los ataques se refiere. Se ha encontrado que todavía la precisión para lanzar los artefactos explosivos no es muy alta, teniendo en cuenta el peso de las granadas de mortero, que está entre 242 y 4.550 gramos, según cifras de Indumil. Le puede interesar: Dron cargado de explosivos cayó sobre una casa y mató a tres personas en Segovia, Antioquia El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, indicó que esto hace que muchas veces estos artefactos se puedan soltar o caer hacia donde no van dirigidos, tal como habría ocurrido la semana pasada en el municipio de Segovia (Nordeste), hecho que dejó a una madre y sus dos hijos muertos. Las primeras indagaciones de este hecho es que el artefacto no iría hacia esta familia, sino que era parte del ataque de las disidencias de las Farc contra el Clan del Golfo. Sin embargo, las autoridades indagan si tanto este como los demás grupos armados ya cuentan con los llamados “drones suicidas”, los cuales son cargados con explosivos y se chocan contra el objetivo militar. En las primeras indagaciones, hasta el momento, no se han encontrado hechos en los que se haga uso de estos elementos, aunque no bajan la guardia tras lo visto en otras guerras del mundo con este tipo de drones.

Adaptadores y explosivos

La operatividad de estos grupos armados ha trascendido la simple adquisición de drones para centrarse en su sofisticación. Un ejemplo ocurrió recientemente en Usme, en Bogotá, donde la Policía desmanteló un taller clandestino dedicado a la fabricación de soportes artesanales diseñados para el anclaje y liberación de explosivos.