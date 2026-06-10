El día de la revelación llega a cines: ¿es la despedida de Spielberg?

Steven Spielberg tenía cinco años cuando su padre lo llevó a un parque en Nueva Jersey a ver la lluvia de meteoros de las Perseidas. Ese momento, según contó a CBS Sunday Morning, marcó el inicio de su fascinación por lo que hay más allá de las estrellas.
A los 17 años rodó su primer filme sobre ovnis, a los 31 estrenó el clásico Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) y ahora, casi cinco décadas después, llega a los cines El día de la revelación, una película de ciencia ficción sobre conspiraciones gubernamentales, tecnología extraterrestre y el momento en que la humanidad enfrenta lo que siempre supo, pero nunca quiso confirmar.