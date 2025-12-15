Rob Reiner: estas son las cinco películas más reconocidas del fallecido director

El cine está de luto debido a la muerte del director Rob Reiner, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo junto al de su esposa, Michele Singer, en su casa en Los Ángeles, California. Aunque las autoridades aún no han revelado los detalles del caso, las muertes están siendo investigadas como homicidios y el principal sospechoso es Nick Reiner, hijo del cineasta, quien ya se encuentra detenido, según informó la BBC.
Reiner, quien tuvo una prolífica carrera de más de cinco décadas en la industria del cine, se movió entre géneros y roles detrás y al frente de la cámara. Si bien se le conoce como director, también fue actor e incluso inició su trayectoria como guionista. Y aunque la comedia y el romance fueron las protagonistas de su filmografía, el drama, la historia y el thriller también estuvieron presentes en sus películas.
Estas es una selección de las cintas más reconocidas y relevantes de la carrera del director estadounidense: