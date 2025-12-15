Rob Reiner: estas son las cinco películas más reconocidas del fallecido director

El cine está de luto debido a la muerte del director Rob Reiner, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo junto al de su esposa, Michele Singer, en su casa en Los Ángeles, California. Aunque las autoridades aún no han revelado los detalles del caso, las muertes están siendo investigadas como homicidios y el principal sospechoso es Nick Reiner, hijo del cineasta, quien ya se encuentra detenido, según informó la BBC. Contexto: El cinesta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles Reiner, quien tuvo una prolífica carrera de más de cinco décadas en la industria del cine, se movió entre géneros y roles detrás y al frente de la cámara. Si bien se le conoce como director, también fue actor e incluso inició su trayectoria como guionista. Y aunque la comedia y el romance fueron las protagonistas de su filmografía, el drama, la historia y el thriller también estuvieron presentes en sus películas. Estas es una selección de las cintas más reconocidas y relevantes de la carrera del director estadounidense:

This is Spinal Tap (1984)

La primera película de Reiner como director fue este falso documental que sigue la historia de la banda de rock, Spinal Tap. En la cinta, el director también es actor: interpreta a Martin Di Bergi, un cineasta que está realizando una producción acerca de esta exitosa banda británica conformada por Nigel Tufnel (Christopher Guest), David St. Hubbins (Michael McKean) y Derek Smalls (Harry Shearer). This is Spinal Tap es considerada pionera en su género y su reconocimiento fue tanto en los ochenta que la banda comenzó a sacar discos después de su estreno. En septiembre de 2025, Reiner estrenó Spinal Tap II: The End Continues, la segunda parte de la película que muestra la reunión de la banda 15 años después para dar su último show. Casualidad o no, fue esta la primera y la última producción del director.

Cuenta conmigo (1986)

Esta es la primera adaptación al cine que hizo Reiner de un libro del escritor Stephen King. La novela en la que esta basada la película es Otoño de inocencia: El cuerpo y cuenta la historia de un grupo de amigos que encuentra el cadáver de un joven desaparecido en medio de una excursión. Gracias a esta cinta, Reiner fue nominado a los Globo de Oro en la categoría Mejor dirección. La película también compitió en los Óscar por Mejor guion adaptado. Después, en 1990, el cineasta llevó a la gran pantalla Misery, también basada en el libro homónimo de King, que trata sobre un escritor que es obligado a cambiar el final de sus novelas por una fanática obsesiva. Esta es la única adaptación del escritor que cuenta con un premio Óscar.

La princesa prometida (1987)

Considerada como una de las mejores películas de Reiner, La princesa prometida narra dos historias. Inicia con la de un abuelo que visita a su nieto enfermo para leerle una novela, la cual cuenta la historia de la princesa Buttercup, quien se enamora de Westley, uno de los trabajadores del castillo. Con el fin de casarse con ella, el joven se marcha a otras tierras en busca de fortuna, pero la princesa es prometida al príncipe Humperdinck. Un día antes de su boda, es raptada y Westley se convierte en un pirata para salvarla. La película está basada en el libro homónimo del escritor William Goldman, quien se encargó de adaptar el guion.

Cuando Harry conoció a Sally (1989)

Esta es una de las grandes comedias románticas de la historia del cine. Con guion de la célebre periodista Nora Ephron, la película cuenta la historia de Harry y Sally, y los encuentros que esta pareja de amigos tiene a lo largo de doce años en los que discuten temas como el amor, la amistad y las relaciones. Protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, la idea del guion viene de la separación de Reiner de su exesposa, Penny Marshall. Fue nominada a los Óscar por Mejor guion y ha sido incluida en diferentes listados de las mejores películas de todos los tiempos.

Being Charlie (2015)

Aunque no es de las más conocidas, Being Charlie tiene peso en la filmografía de Reiner porque es allí donde relata la relación que tuvo con hijo Nick. En la cinta, el protagonista es Charlie, un joven adicto a la heroína, que se ha pasado su juventud en centros de rehabilitación. Nick, ahora capturado por ser el principal sospechoso del homicidio de Reiner y su esposa, participó en la escritura del guion. En ese momento, el director dio varias entrevistas en las que habló sobre la producción de la película y su relación con su hijo. “Me dio pena y no sabía qué hacer para ayudarlo, y muchas veces los padres no saben qué hacer”, le dijo Reiner a People sobre el momento en que se enteró de que Nick había consumido drogas antes de los 15 años. El director contó también que su esposa y él enviaron al joven 18 veces a rehabilitación, hasta que, a los 19 años, se quedó sin hogar al negarse a regresar a uno de estos centros especializados.