“Un poeta” y “Estado de fuga”, los nominados por Colombia a los platino 2026

La película Un poeta y la miniserie Estado de Fuga: 1986, son por Colombia las principales nominadas a la edición número 13 de los Premios Platino Xcaret 2026, que se entregarán el próximo 09 de mayo en la Riviera Maya (México).
Además, la actriz Natalia Reyes logró una casilla entre los nominados en la categoría Mejor Interpretación femenina por su actuación en la película Aún es de noche en Caracas.
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Este año, fueron postuladas a estos galardones más de mil producciones iberoamericanas, de las cuales, 30 películas y 19 series llegaron a esta recta final. Los ganadores se conocerán en dos momentos distintos desde la Riviera Maya (México), el próximo 16 de abril y una gala central el 9 de mayo.