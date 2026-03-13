¿Ganará Timothée su primer Óscar este domingo? Los premios “seguros” y los que no en esta gala de cine

Este domingo 15 de marzo en el Dolby® Theatre en Ovation Hollywood será la ceremonia número 98 de los Premios Óscar, los galardones más importantes del cine. En Colombia se verán desde las 5:00 de la tarde por TNT y HBO Max con un preshow exclusivo y la gala que comenzará a las 6:00 de la tarde.
Las dos películas favoritas a ganar como la mejor del año son la epopeya Una batalla tras otra o el horror vampiresco de Sinners, que se enfrentan por última vez este domingo en los Óscar, en una final llena de suspenso.
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La 98ª edición de la gala, conducida por el humorista Conan O’Brien, incluirá momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada por “Las guerreras K-pop”, o un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado.
Y sobre todo, promete un desenlace impredecible.
“No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre”, dijo a AFP Clayton Davis, especialista de premios de Variety.