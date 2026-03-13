¿Ganará Timothée su primer Óscar este domingo? Los premios “seguros” y los que no en esta gala de cine

Este domingo 15 de marzo en el Dolby® Theatre en Ovation Hollywood será la ceremonia número 98 de los Premios Óscar, los galardones más importantes del cine. En Colombia se verán desde las 5:00 de la tarde por TNT y HBO Max con un preshow exclusivo y la gala que comenzará a las 6:00 de la tarde. Las dos películas favoritas a ganar como la mejor del año son la epopeya Una batalla tras otra o el horror vampiresco de Sinners, que se enfrentan por última vez este domingo en los Óscar, en una final llena de suspenso. Puede leer: Una batalla tras otra y Robert Aramayo fueron los grandes ganadores de los BAFTA 2026 La 98ª edición de la gala, conducida por el humorista Conan O’Brien, incluirá momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada por “Las guerreras K-pop”, o un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado. Y sobre todo, promete un desenlace impredecible.



“No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre”, dijo a AFP Clayton Davis, especialista de premios de Variety.

Óscar 2026: las más opcionadas a mejor película

Dirigida por Ryan Coogler, Sinners, Pecadores en español llega al frente con un récord de 16 nominaciones, mientras que el retrato de Paul Thomas Anderson de un Estados Unidos contemporáneo, Una batalla tras otra, le muerde los talones con 13 candidaturas. Davis sostuvo que ambas cintas, que han dominado la temporada de premios, “gozan de mucho respeto en la industria”, y matemáticamente tienen la oportunidad de convertirse en la mayor triunfadora de todos los tiempos. Las películas con más estatuillas son Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El señor de los Anillos: El retorno del rey (2003), con once premios. Le puede interesar: Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas) Sinners, que aborda el conflicto racial que ha permeado históricamente a la sociedad estadounidense, se beneficia además de su éxito en taquilla, opina Davis. Pero los géneros que mezcla, terror y musical, no son tradicionalmente favoritos en los Óscar. Lo mismo le pasa a Una batalla tras otra, que sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes, y que ha hecho campaña como una comedia.

Estos son los ganadores de la temporada de premios de este año en las categorías Mejor película, Mejor actor y Mejor actriz. En los Globo de Oro dividen el premio en película de drama y comedia o musical, por eso hay dos ganadores. FOTOS Crotesía

En las categorías de actuación

En el rubro actuación, los candidatos también están comiéndose las uñas a tan solo días de la entrega de premios en el Teatro Dolby de Hollywood. El único consenso en los pronósticos parece ser el triunfo probable de Jessie Buckley como mejor actriz por su protagónico como una madre en duelo en Hamnet. Puede leer la crítica de Samuel Castro: La cuestión de no ser: Hamnet, de Chloé Zhao Michael B. Jordan, con un rol doble en “Pecadores”, ganó impulso tras destronar al favorito Timothée Chalamet en los Premios de los Actores hace dos semanas. Pero Davis no descarta fácilmente a Chalamet, quien cautivó a la audiencia en Marty Supreme pero levantó críticas durante el período de votación por comentarios que menospreciaban la ópera y el ballet como expresiones artísticas. Recordemos que las votaciones se cerraron el pasado 5 de marzo, día en que justo explotó el escándalo de las declaraciones de Chalamet y la reacción y rechazo –en general– del mundo del arte.

También disputan Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Wagner Moura (El agente secreto) y Ethan Hawke (Blue Moon). En la categoría de reparto femenina, Teyana Taylor, que dio vida a la indomable revolucionaria Perfidia Beverly Hills en Una batalla tras otra, está cabeza a cabeza con Amy Madigan, que encarnar a la perversa bruja de La hora de la desaparición. Davis también considera como fuerte candidata a Wunmi Mosaku, de Sinners. Entre los nominados a mejor actor de reparto, la preferencia parece inclinarse por Sean Penn, que interpreta a un rígido militar, villano en Una batalla tras otra. Sin embargo, Davis cree que su ausencia en varias ceremonias de la actual temporada de premios puede haber afectado sus chances, y destaca la competencia del sueco Stellan Skarsgard (Valor sentimental), y del veterano Delroy Lindo (Sinners). Amplíe la noticia: El bailarín colombiano Fernando Montaño le responde a Timothée Chalamet sus comentarios sobre el ballet

Duelo de titanes

Ahora veamos el escenario en materia de dirección ¿La Academia premiará a Paul Thomas Anderson, quien nunca ha ganado un Óscar a pesar de acumular 14 nominaciones? ¿O a Ryan Coogler, convirtiéndolo en el primer director negro en vencer en esta categoría en la historia de los premios? Estamos hablando de las cabezas de Una batalla tras otra y Sinners. “Si sigues las estadísticas, te diría que Paul Thomas Anderson ganará sin dudas”, dijo el columnista. “Sin embargo, he hablado con muchos votantes (...) y el amor por Coogler no se puede negar”. Puede leer: Alerta en los Óscar 2026 por posible ataque con drones en California Davis no descarta un escenario en que uno gane dirección y el otro película, un desenlace poco frecuente pero que se ha vuelto más común. Otra pelea ajustada se dará en la categoría internacional, donde la noruega Valor sentimental, con un total de nueve nominaciones, y la brasileña El agente secreto, con cuatro, se posicionan como favoritas. “Es la categoría más difícil de este año”, dijo Davis. Resalta por un lado la popularidad que ha ganado el actor Wagner Moura, protagonista del drama brasileño dirigido por Kleber Mendonca Filho y también nominado a mejor actor, así como el hecho de que ambas películas compiten en la categoría principal a mejor película. Latinoamérica tiene la esperanza puesta en Brasil y en que conquiste de nuevo este Óscar.

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