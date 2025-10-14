Las películas nominadas a los Premios Macondo se pueden ver gratis en Medellín ¡Aquí le contamos!

A inicios de noviembre, Medellín será el epicentro del cine colombiano, pues será la sede de los Premios Macondo, que reconocen lo mejor del cine nacional en el último año, pero desde ya, los principales nominados se empiezan a tomar sus calles.

Se trata de Rumbo a los Premios Macondo, una estrategia que lleva a diferentes espacios culturales de Medellín, como las Unidades de Vida Articulada –UVA– y al Parque de los Deseos en la Comuna 4, la proyección gratuita de varias de las películas nominadas a los premios que este año celebran su edición número 13.

Con esto se busca no solo un mayor acercamiento de la gente con el cine colombiano, sino mejorar el bienestar de las comunidades mediante actividades culturales.