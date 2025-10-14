Petro niega haber invitado a los senadores de la Comisión Séptima para hablar de reforma a la salud, pese a mensaje de Presidencia

A los senadores de la Comisión Séptima del Senado les llegó un mensaje de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en el que los invita a la Casa de Nariño a “un espacio de diálogo con el presidente Gustavo Petro sobre el trámite del proyecto de la ley de reforma a la salud”, dice el mensaje.
La cita está prevista para las 3:00 p.m., pero varios congresistas ya dijeron que no asistirán, por lo que el panorama para el Ejecutivo, de entrada, no es el mejor.