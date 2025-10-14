¿Direccionamiento a testigo? En chat pedían no preguntarle por $500 millones de presunta “mordida” a hombre entrevistado por defensor de Misael Cadavid

La audiencia para definir si Misael Cadavid y las otras dos personas que fueron capturadas el lunes de la semana pasada deben continuar en la cárcel mientras avanza el proceso penal en el que están imputados por las presuntas irregularidades en una contratación con el Área Metropolitana por casi $18.000 millones transcurría sin novedad e incluso podría decirse sosa. Solo que un detalle despertó a la audiencia que asiste a la diligencia que se cumple de manera virtual en el Juzgado Séptimo Penal de Medellín con funciones de control de garantías: resulta que el abogado de Cadavid, Santiago Tobón, estaba exponiendo las razones por las cuales, según él, el fiscal anticorrupción que lleva el caso está errado al pedir la medida intramural contra su cliente y una estrategia era desmontar el alcance de un audio que fue revelado el jueves pasado correspondiente a una conversación entre Cadavid y alguien al que identifica como “Chócolo”.

Pantallazo del chat donde enviaron el video. Arriba, el diálogo aludido. IMAGEN TOMADA DE AUDIENCIA

En la grabación, “Chócolo” le pregunta al entonces gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí si sabe de Lucas Cañas, relacionándolo con un presunto pago de $500 millones de una entrega que “se cayó”, y estarían hablando de un contrato en Empresas Varias de Medellín sobre el cual se habría pagado una coima, pero que le fue asignado finalmente a otra empresa. Le recomendamos leer: ¿Por qué el nombre del exconcejal Lucas Cañas salió en la audiencia contra Misael Cadavid? EL COLOMBIANO había revelado el pasado viernes jueves que el hombre de voz ronca que aparece en el audio con el sobrenombre de “Chócolo” es Álvaro Ramírez, un antiguo coordinador de zona en Emvarias, que habría dejado de trabajar allí hacia el año 2013. También, que la persona a la que él se refiere en el audio como la persona que habría perdido la plata y que estaba buscando a Lucas Cañas sería Antonio Orozco, que por muchos años ha sido también contratista de esta compañía encargada de la recolección y disposición de residuos en la capital antiqueña. Este habría prestado servicios con su empresa Prados y Prados, pero aparentemente en los últimos años habría estado con otra firma. Para confrontar las versiones, nos comunicamos con la firma de Orozco pero los números que figuran en la web están inactivos.

Dice que no le pregunte lo de los $500 millones

Para controvertir esta prueba, Tobón, a través del abogado auxiliar Fabio Giuseppe Jaramillo, entrevistó a “Chócolo”, un hombre que, vestido con una camiseta del Independiene Medellín, se identificó en cámara con su nombre y luego aseguró que la comunicación con Cadavid no tenía mayores pretensiones y que, de cierta manera era una llamada inocente, pues le habían preguntado por Cañas y por eso él acudió a una persona a la que le tenía confianza. Sin embargo, el abogado Jaramillo, que hace las veces de entrevistador, no profundiza en preguntas sobre la mención que hacen allí a los $500 millones que alguien estaba cobrando por el negocio fallido ni de otros detalles de una persona que mencionan y que supuestamente es la que estaba reclamando el dinero.

Y aquí viene lo que parece insólito: Tobón estaba teniendo la ayuda de un auxiliar y en esas, esta persona, tal vez por error, puso en pantalla el cruce de mensajes de Fabio Giuseppe Jaramillo con uno de sus contactos que aparece identificado en el chat como “Procurador Diego”. En este, primero el “Procurador Diego” le dice: “Ayúdeme con el arriendo de este mes” y después, en otro mensaje, le indica que “lo de los 500, q no vas a preguntar o deje que el (sic) hable sobre el particular”. Con esto, dicen abogados, se estaría incurriendo en manipulación de testigos, una conducta que fuera de constituirse en delito dentro de un proceso penal, también sería causa de medidas disciplinarias por parte de la Judicatura, debido a faltas éticas. Pero además, sería objeto de indagación por las autoridades si un funcionario de la Procuraduría está dando línea para incurrir en la misma falta. Entérese: El novelón de corrupción que tiene en vilo al Valle de Aburrá En este caso, la semana pasada, la jueza Séptima Penal de Medellín legalizó la captura de Cadavid, del exfeje de los bomberos de Itagüí, Elkin González, y de la funcionaria del Área Metropolitana Yaneth Rúa. A los tres les fue imputado el delito de peculado por apropiación, mientras que a esta última la tienen respondiendo además por interés indebido en celebración de contratos. Dentro de los contratos mencionados, según el fiscal 40 de la Unidad Anticorrupción, Rodolfo Esteban Sánchez, quien lleva el caso, se habrían apropiado de cerca de 2.481 millones de pesos mediante presuntas estratagemas para maquillar sobrecostos, además de productos y servicios que no habrían sido entregados.

“No es ningún procurador el que habla con el abogado”

Este diario habló con el abogado Tobón, quien aseguró que detrás de este chat hay un malentendido, porque, para empezar, el interlocutor de su auxiliar, abogado Jaramillo, no es ningún procurador, sino un compañero del mismo bufete llamado Diego Montoya y al que de cariño le dicen “el procurador”.

“El día de ayer estuvieron trabajando juntos en orden a lograr la entrevista. Como hay familiaridad entre ellos, estaban discutiendo el tema de un arriendo de ellos, pero fue una conversación anterior y hablan de si en la entrevista sería conveniente preguntarle al testigo sobre eso o simplemente dejar el caso aislado”, aseguró Tobón quien anexó el informe que presentó ante el Juzgado Séptimo Penal que aparece firmado por estos dos auxiliares que hablan en el chat. Igualmente, envió un video en el que se ve el cruce completo de mensajes entre el “Procurador Diego” y el otro abogado finiquitando los preparativos para la audiencia que tuvo lugar este martes. “Al testigo se le dejó que hablara con respecto al caso”, enfatizó Tobón. Añadió que lo dicho en el audio sobre el otro tema -el presunto pago por un contrato en Emvarias- ni les consta ni les interesa para los fines actuales, pues, que se sepa, Misael Cadavid no tiene ninguna acusación al respecto, pero además su rol de defensor lo limita a ceñirse a lo que sea beneficioso para su cliente. “No se le pregunta porque literalmente eso escapa de nuestra competencia; es un tema que está por fuera del proceso del que tenemos nosotros encargo; esas fueron las razones que ellos me dan a mí”, apuntó enfatizando que eso no se puede considerar como manipulación. En ese sentido, agregó que ya conocida la persona que habla en el audio, le competería a la Fiscalía llamar a “Chócolo”, si lo considera conveniente en la circunstancia que decida abrir otro caso sobre presunta corrupción en Emvarias. “Posiblemente lo llamen, pero tiene que ser la autoridad la que pregunte por eso, yo no lo puedo hacer porque no soy autoridad; lo que estoy haciendo es defender a una persona”, puntualizó. Entre los argumentos para pedir la medida intramural para Cadavid y González, el fiscal había mencionado que habrían intentado manipular a los testigos, a los cuales reunieron en la sede bomberil y en presencia de abogados les habrían indicado qué versión dar ante las autoridades. Otro argumento es que ambos podrían incidir negativamente en el proceso penal por la posición de poder dentro del cuerpo de socorro, pero las renuncias de ambos fue aceptada el viernes pasado, presumiblemente para dejar sin fundamento este último argumento.