¿Por qué la película “La bola negra” fue ovacionada en Cannes?

La proyección de La bola negra en Cannes, que recibió una de las ovaciones más largas del festival, fue para Penélope Cruz uno de “los momentos más fuertes” que ha vivido en la muestra, dijo este viernes la estrella española.
El filme, que entrelaza las historias de tres homosexuales en distintas épocas con el hilo conductor de una obra inacabada de Federico García Lorca, recibió la víspera una ovación de entre 15 y 20 minutos, según los medios especializados.
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“El pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival”, dijo la intérprete española en rueda de prensa, comparándolo con el estreno de Volver (2006), de Pedro Almodóvar, con la que ganó el premio a la mejor interpretación junto a sus compañeras de reparto.